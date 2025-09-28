[속보]李대통령 "국정자원 화재로 큰 피해, 최고 책임자로서 송구"

[속보]李대통령 "국정자원 화재로 큰 피해, 최고 책임자로서 송구"
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]李대통령 "국정자원 화재로 큰 피해, 최고 책임자로서 송구"
2025년 09월 28일(일)
[속보]李대통령 "국정자원 화재로 큰 피해, 최고 책임자로서 송구"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '신고점' 세운 곳[부동산AtoZ]
'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도
'케데헌' 덕에 날아오르는 줄 알았는데…韓냉동김밥 복병 만났다
"가슴 만져보고 싶다"…'전세사기' 양치승, 성희롱 CCTV 공개
'어, 이 사람 자주 봤는데'…S대 출신 전문의, 알고 봤더니
'쉰내 나는 인스타' 혹평에 결국…카카오, '친구탭' 손질 나선다
"부끄러운 줄 알라"…머스크 '엡스타인 섬 초청' 보도에 발끈
"누굴 위한 업데이트냐"…아이돌도 카카오톡 업데이트 '직격'
압사 '참사' 또…최소 39명 사망·51명 부상 발생한 인도 정치 집회
점검 나선 한강버스 '결국'…"한달간 시범 운항으로 전환"