칠곡경찰서, 이색적인 반려견 순찰대

영남취재본부 김이환기자

입력2025.09.28 14:36

반려견과 함께하는 치안 발걸음!
군민 의견 반영한 환경개선 성과 직접 확인 및 취약지 집중 순찰

경북 칠곡경찰서는 지난 25일 반려견순찰대 대원들과 함께 왜관역 및 인근 상가 밀집 지역을 중심으로 야간 순찰 활동을 실시했다.

이색적으로 반려견과 함께 지역의 우범지역을 순찰하고있다./김이환기자

이색적으로 반려견과 함께 지역의 우범지역을 순찰하고있다./김이환기자

이번 순찰은 최근 추석 연휴를 앞두고 상가 이용객과 철도 이용객의 증가가 예상됨에 따라 취약 시간대 범죄예방 및 체감안전도 향상을 위해 추진됐다.


반려견순찰대가 제보한 취약 장소에 대해 CCTV안심 반사경 설치, 보안등 보강 등 개선 사항을 하나하나 점검하며, 군민의 의견이 실제 치안 정책에 어떻게 반영되는지 그 과정을 공유해 순찰대원들의 자긍심을 높였다.

아울러, 반려견순찰대는 야간 시간대 우범지역에 대해 집중 순찰을 실시해 귀가하는 군민들의 든든한 길벗 역할도 수행했다.


칠곡경찰서는 "앞으로도 군민 의견을 적극적으로 반영한 치안 활동을 지속해서 확대해 공동체 치안을 활성화하고 안전하고 신뢰받는 칠곡군을 만들어가겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

