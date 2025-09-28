본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

삼성전기, 中 톈진서 ‘2025 오토모티브 테크데이’ 개최

박소연기자

입력2025.09.28 11:44

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성전기가 중국 톈진에서 글로벌 전장 고객을 대상으로 '2025 삼성 오토모티브-컴포넌트 테크데이(SAT)'를 개최했다고 28일 밝혔다.


행사는 지난 25일부터 26일까지 이틀간 열렸으며, 글로벌 자동차 및 전장 기업 30여곳에서 100여명이 참석했다. 삼성전기는 적층세라믹커패시터(MLCC) 시장 동향과 기술 로드맵을 발표하고, 고용량·고신뢰성 등 차세대 전장 솔루션을 소개했다.

특히 첨단운전자지원시스템(ADAS) 고도화와 고속 충전 수요 증가에 대응하는 MLCC 발전 방향을 제시했다. 또 전장 핵심 생산기지인 톈진 법인의 첨단 제조 라인을 공개하며 고온·고압 환경에서도 안정적으로 작동하는 전장용 MLCC 생산 과정을 시연해 품질 경쟁력을 강조했다.

박건국 삼성전기 상무가 '2025 삼성 오토모티브-컴포넌트 테크데이(SAT)'에서 인사말을 하고 있다. 삼성전기

박건국 삼성전기 상무가 '2025 삼성 오토모티브-컴포넌트 테크데이(SAT)'에서 인사말을 하고 있다. 삼성전기

AD
원본보기 아이콘

삼성전기는 2024년 전장용 MLCC 매출 1조원을 기록했으며, 올해는 카메라 모듈과 반도체 패키지 기판 등으로 사업 영역을 확대할 계획이라고 28일 설명했다.


이태곤 삼성전기 전략마케팅실장 부사장은 "전장 시장에서 빠른 혁신의 속도를 체감하고 있다"며 "차별화된 제품과 솔루션으로 고객과 함께 혁신을 주도하는 최적의 파트너가 되겠다"고 말했다.




박소연 기자 muse@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '신고점' 세운 곳[부동산AtoZ] "다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'로또 1등' 서울 한 곳서 수동 5장 무더기 당첨…76억 주인 탄생하나

"절대 용서 않겠다" 롤링에 엠마 왓슨 입장 밝혔다

"서울 가을밤 수놓은 불꽃"…한화, 100만 관객 함께한 세계불꽃축제 마무리

'여자 아베' 다카이치 "'다케시마의 날'에 당당히 장관 보내자"

망치·쇠파이프 등장…충북서 불법체류 외국인들 집단 난투극

"애플, 챗GPT 닮은 내부 앱 개발…시리 개편 돌입"

나토, 발트해 전력 증강…유럽 전역 '드론 공포' 확산

새로운 이슈 보기