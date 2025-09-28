삼성전기, 中 톈진서 ‘2025 오토모티브 테크데이’ 개최

삼성전기가 중국 톈진에서 글로벌 전장 고객을 대상으로 '2025 삼성 오토모티브-컴포넌트 테크데이(SAT)'를 개최했다고 28일 밝혔다.

행사는 지난 25일부터 26일까지 이틀간 열렸으며, 글로벌 자동차 및 전장 기업 30여곳에서 100여명이 참석했다. 삼성전기는 적층세라믹커패시터(MLCC) 시장 동향과 기술 로드맵을 발표하고, 고용량·고신뢰성 등 차세대 전장 솔루션을 소개했다.

특히 첨단운전자지원시스템(ADAS) 고도화와 고속 충전 수요 증가에 대응하는 MLCC 발전 방향을 제시했다. 또 전장 핵심 생산기지인 톈진 법인의 첨단 제조 라인을 공개하며 고온·고압 환경에서도 안정적으로 작동하는 전장용 MLCC 생산 과정을 시연해 품질 경쟁력을 강조했다.

삼성전기는 2024년 전장용 MLCC 매출 1조원을 기록했으며, 올해는 카메라 모듈과 반도체 패키지 기판 등으로 사업 영역을 확대할 계획이라고 28일 설명했다.

이태곤 삼성전기 전략마케팅실장 부사장은 "전장 시장에서 빠른 혁신의 속도를 체감하고 있다"며 "차별화된 제품과 솔루션으로 고객과 함께 혁신을 주도하는 최적의 파트너가 되겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



