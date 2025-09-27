김동연, 국정자원 화재에 "시스템 마비 따른 도민 불편 최소화" 당부

김동연 경기도지사가 26일 대전 국가정보자원관리원 화재와 관련해 재난안전대책본부 운영과 함께 도내 데이터센터 긴급 화재 안전 점검 실시 등을 긴급 지시했다.

중국을 방문 중인 김동연 지사는 이날 화재 발생 소식을 듣고 "도민 안전을 최우선으로 챙기면서 시스템 마비에 따른 도민들의 불편을 최소화할 수 있도록 신속하게 대응하라"며 5가지 사항을 당부했다.

김 지사의 5가지 당부사항은 ▲재난안전대책본부 및 소방 상황대책반 운영 ▲각종 시스템 장애 대비 119 상황 요원 보강 ▲병상 정보 등 현장 대원에게 충분한 정보 제공 ▲경기도 내 데이터 센터 42개 긴급 화재 안전 점검 ▲정부24 사이트 마비에 따른 민원 발급 대응 방안 마련 등이다.

경기도는 이에 따라 27일 오전 재난안전대책본부 운영을 위한 작업에 들어갔으며 이날 오후 3시 김성중 경기도 행정1부지사 주재로 긴급 재난안전대책본부 회의를 연다.

경기도는 현재 정부24사이트 마비에 따른 피해 상황과 이상 유무 등을 점검 중으로 재난안전대책본부 회의에서는 현황 점검과 함께 이상 발생에 대한 대응 방안, 도내 데이터 센터에 대한 긴급 화재 안전 점검 방안을 논의할 계획이다.





