고양시, GDS-I 글로벌 탑티어 도시 선정…'세계가 인정한 마이스 도시'

이종구기자

입력2025.09.26 18:47

작년 아태 2위 시드니 제치고 151개 도시 중 15위…국내 유일 참여
기후위기 대응·ESG 기반 정책 성과 국제적 인정…글로벌 위상 강화

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2025년 GDS-I(Global Destination Sustainability Index, 글로벌 도시 지속가능성 지수) 최종 평가에서 지난해보다 1계단 상승하며, 작년 아태 지역 2위 시드니를 제치고 글로벌 151개 도시 중 15위(Top 10%)라는 성과를 달성했다고 26일 밝혔다.

이동환 고양특례시장. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장. 고양특례시 제공

올해 시는 지난해보다 평가 점수가 2.75% 상승했으며, 아태 지역 1위인 호주 멜번과의 점수 차이도 불과 1.38%에 그쳐 글로벌 최상위권 경쟁력을 입증했다.


GDS-I는 전 세계 주요 마이스 도시를 대상으로 환경, 사회, 공급망, 도시마케팅 전담조직 등 4개 분야 76개 항목을 평가하는 국제 지표다.

기후위기 대응과 지속가능성 강화가 전 세계 마이스 도시의 핵심 과제로 부상하면서, 각 도시들은 국제적 지속가능성 기준을 검증받고 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 GDS-I 평가에 적극 참여하고 있다.


이에 따라 지난해 약 100여개였던 참여 도시 수가 올해 151개로 늘어나면서 경쟁이 한층 치열해졌다.


시는 2017년부터 대한민국 최초이자 현재까지 유일하게 GDS-I 평가에 참여하며, 매년 강화되는 글로벌 경쟁 속에서 꾸준히 성과를 거두고 있다.

이번 성과는 ▲탄소중립 전시·회의 운영 ▲환경·사회·투명(ESG) 기반 정책 추진 ▲지역사회 협력체계 구축 등 고양특례시의 구체적 노력과 정책이 국제적으로 인정받은 결과다.

고양시, GDS-I 글로벌 탑티어(top-tier) 도시 선정. 고양특례시 제공

고양시, GDS-I 글로벌 탑티어(top-tier) 도시 선정. 고양특례시 제공

또한 2022·2023년 연속 아태지역 1위를 달성했으며, BBC가 선정한 '세상을 더 나은 곳으로 만드는 5개 도시'에도 소개되는 등 글로벌 위상을 이어왔다. 지난해 다소 순위가 하락했으나, 올해는 고양컨벤션뷰로를 중심으로 유관 기관 및 시 부서 간 협력을 강화하고 국제 기준에 부합하는 정책을 추진함으로써 순위 상승을 이끌어냈다.


이동환 고양특례시장은 "GDS-I 평가는 단순한 순위 경쟁이 아니라, 도시가 미래세대를 위해 환경·사회·경제적 지속가능성을 어떻게 실현하는지를 검증하는 과정"이라며, "이번 성과를 바탕으로 고양특례시가 '지속가능한 대한민국 마이스 수도'를 넘어 글로벌 마이스 허브 도시로 도약할 수 있도록 정책적 혁신을 이어가겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
