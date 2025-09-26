광주시, 항저우에서 '모두의 AI' 길 찾다

공공 인프라-인재양성-기술개발-실증-산업

대표단, AI컴퓨팅센터·AI타운 방문 벤치마킹

강기정 광주시장이 지난 25일(현지시간) 오후 중국 항저우 인공지능컴퓨팅센터를 방문해 센터 관계자로부터 내부 시설을 소개받고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시가 정부의 집중 투자로 성공한 중국 항저우시의 인공지능(AI) 정책을 벤치마킹하고 국가AI컴퓨팅센터 유치와 'AX 실증밸리' 조성을 위한 청사진을 구체화했다.

공공의 인프라 투자-인재양성-기술개발-실증-산업을 잇는 '광주형 모두의 AI' 전략 고도화로 'AI 3대 강국 도약' 국가 비전 실현에 나선다는 것이다.

강기정 시장 등 광주시 대표단은 지난 25일 오후(현지시간) 중국 항저우에서 정부 주도 AI 산업 핵심 인프라인 항저우AI컴퓨팅센터, 실증거점인 항저우AI타운, 인재양성 산실인 저장대학교, AI 기업 등을 차례로 방문해 인프라 구축과 운영 전략 등을 살폈다.

대표단이 찾은 기관·기업 관계자들은 "정부(공공)의 전폭적이고 집적된 투자가 오늘의 항저우를 만들었다"고 입을 모았다. 현재 중국에는 25개(5,000펩타플롭스) 공공형 컴퓨팅파워 플랫폼(AI컴퓨팅센터)이 구축돼 기업·대학(교육)·과학연구 단위에 서비스를 제공하고 있다. 항저우시는 2019년 '국가 차세대 인공지능 혁신발전 시범구'로 지정된 이후 정부 주도 아래 자국 기업인 화웨이의 자립형 AI 반도체를 기반으로 구축했다. 이처럼 정부의 과감한 투자 아래 AI산업 발전 가속화를 이뤄냈고, 중국의 AI 혁신기업 탄생에 마중물이 되고 있다.

반면, 한국은 지난 2017년 광주시가 대한민국 미래 성장을 위해 전략적으로 택한 '국가AI컴퓨팅센터'와 'AI집적단지'가 유일한 공공형 AI 인프라다. 정부가 국가AI컴퓨팅센터 공모를 추진 중인 가운데 광주가 '국가AI컴퓨팅센터 설립 최적지'임을 강조하고 있다. 대한민국에서 유일하게 공공형 AI 인프라를 갖추고 있는 광주에 인프라 추가 구축을 통해 글로벌 AI 패권 경쟁에서 속도감 있게 나아가야 한다는 것이다.

시는 국가AI컴퓨팅센터 유치에 뛰어든 만큼 기존 국가AI데이터센터 운영 경험을 바탕으로 국가AI컴퓨팅센터 유치 시 활용 방안 등을 다각도로 모색했다.

대표단은 저장대·알리바바 등과 연계해 산업벨트의 중심 역할을 하는 항저우AI컴퓨팅센터 운영 모델을 벤치마킹하기 위해 센터 운영 규모, 방식 등에 대해 꼼꼼히 살펴봤다.

또 지난 25일 중국 육소룡 중 3개 기업 창업가를 배출한 저장대학교와 인재 교류 협력의 물꼬도 텄다. 저장대는 딥시크·딥로보틱스·메니코어테크 등 중국 '육소룡' 3개 기업 창업가의 모교이자 AI 인재 산실로 잘 알려져 있다.

시는 지난 24일 항저우시 정부와 우호협력의 손을 맞잡은 데 이어 이날 저장대학교 마옌밍 총장 면담 등을 통해 인재 양성의 실질적 협력이 가능하도록 토대를 다졌다. 항저우AI타운에서는 5G혁신파크 등 AI 실증거점의 성공 사례를 확인했다.

대표단은 저장대 방문에 앞서 이날 오전 '제4회 디지털 무역 박람회'에 참석해 딥시크, 딥로보틱스, 브레인코, 게임사이언스, 메니코어테크, 유니트리 등 중국 '육소룡' 부스를 찾아 휴머노이드 로봇 등 혁신 기술도 확인했다.

강기정 시장은 "항저우의 AI 인프라, 대학, 기업의 AI 성장을 보면서 대한민국 소버린AI를 향한 '광주의 길'이 맞다는 것을 다시 한번 확신했다"며 "중국 정부의 전폭적 지원 아래 성공한 항저우 사례를 면밀히 분석하고, 지역 역량을 총결집해 AX실증밸리 조성, 국가AI컴퓨팅센터 유치를 반드시 성공시키고, 이를 통해 대한민국을 AI 3대 강국으로 도약시키겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>