김포시, 추석 연휴 대비 재난안전통신망 대응능력 점검

김병수 시장 직접 주재

유관기관 재난 대응체계 점검

경기 김포시(시장 김병수)는 지난 25일 각 기관 상황실 등에서 추석 연휴를 대비해 재난안전통신망(PS-LTE) 유관기관 합동 교신훈련을 실시했다.

김병수 김포시장이 지난 25일 직접 재난안전통신망 대응체계를 점검하고 있다. 김포시 제공

재난안전통신망(PS-LTE)은 국가재난안전 전용 통신망으로, 기존 유무선 통신이 두절된 상황에서도 안정적인 교신을 보장해 현장과 지휘부 간 신속한 정보 공유와 대응이 가능하다.

이번 훈련에는 각종 재난 상황에서 신속한 상황 전파와 기관 간 긴밀한 협조체계를 점검하기 위해 김포시청, 김포소방서, 김포경찰서, 한국전력공사 김포지사, 김포골드라인SRS㈜ 등 5개 기관이 참여했다. 김병수 시장은 훈련에 직접 참여하여 재난안전통신망 단말기를 사용해 각 기관을 차례로 호출하고 메시지를 전파하는 등 실전과 같은 교신훈련을 주도했다.

김병수 시장은 "최근 경북 산불과 오송 지하차도 사고 재난 상황에서 신속한 상황 전파가 재난 대응의 성패를 좌우했다"며 "추석 연휴와 가을철 행사가 집중되는 시기에는 돌발 재난 발생 가능성이 높은 만큼, 유관기관이 긴밀히 협력해 시민 안전을 지킬 수 있도록 최선을 다해달라"고 당부했다.





