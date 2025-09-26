광주신세계, 딸기 모찌 추석 선물세트 선봬

내달 4일까지 '연백 딸기모찌' 팝업 매장

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 내달 4일까지 본관 지하 1층 '연백 딸기모찌' 팝업 매장에서 딸기 모찌 추석 선물세트를 선보인다고 26일 밝혔다.

이번 팝업 매장에서는 쫀득한 떡에 싱싱한 딸기와 팥앙금이 매력적인 '연백 딸기 모찌'와 다양한 맛을 담아 선물하기 좋은 '추석 프리미엄 9구 세트를 선보인다.

광주신세계 본관 지하 1층 연백 모찌 매장에서 직원이 고객에게 선물하기 좋은 추석 선물세트를 건네고 있다. 광주신세계 제공

특히 추석세트 프리미엄 9구 세트(연백2, 연인1, 순수2, 데빌2, 추억애밤2)는 5가지 맛을 다양하게 즐길 수 있고, 포장이 고급스러워 올 추석 이색적인 디저트 선물로도 추천한다.

연백 딸기모찌는 한국 전통 디저트인 떡을 이용해 현대적으로 재해석한 프리미엄 디저트 브랜드로, 3대째 내려오는 깊은 역사와 섬세한 맛이 특징이다.

브랜드 명은 예부터 황해도 연백 지방 혼례 때에 찰떡이 남녀가 함께 나눠 먹는 전통을 뜻하는 '혼인인절미' 또는 '연인인절미'라고 부르는 것에서 착안했다.





