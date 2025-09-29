"추석 맞아 늘어나는 관절 부담…‘맥스콘드로이틴 1200’로 예방"

날씨가 빠르게 쌀쌀해지는 가운데 노인들의 활동량이 늘어나는 추석 연휴가 다가오면서 관절 부위 건강 관리에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 무릎의 경우 체중에 따른 부하가 커 퇴행성 관절염의 위험이 높은 부위다.

29일 건강보험심사평가원에 따르면 2022년 기준 퇴행성 관절증 환자는 약 418만 명으로 2018년보다 30만 명 이상 증가했다. 특히 50대 이후 환자가 급증했고, 골밀도가 낮은 여성 환자 비율은 남성의 2배에 달한다. 부모 세대가 관절 질환의 고위험군에 해당됨을 가리키는 수치다.

이러한 배경 속에서 명절을 앞두고 부모님 건강을 챙기려는 자녀들의 관심도 커지고 있다. 관절 통증은 방치할 경우 일상생활에 제약을 줄 뿐만 아니라 낙상이나 골절로 이어질 위험도 있다. 또한 퇴행성 관절염은 초기 치료 시기를 놓치면 만성화되기 쉽기 때문에, 조기 대응과 꾸준한 관리가 필요하다.

최근에는 가까운 약국에서 구매할 수 있는 콘드로이틴 성분 치료제가 퇴행성 관절염 증상 완화에 도움을 줄 수 있는 대안으로 주목받고 있다. 동아제약 '맥스콘드로이틴 1200'은 콘드로이틴설페이트나트륨 국내 최대 1회 함량인 1200㎎을 함유했다.

콘드로이틴은 연골·뼈·각막 등 결합 조직에 널리 분포한 성분으로, 연골을 보호하는 탄성섬유의 주요 성분이다. 복용 시 퇴행성 관절염 증상 감소에 도움을 줄 수 있다.

맥스콘드로이틴 1200은 국내 콘드로이틴 성분 중 최초 경구용 겔 타입으로 타 제형대비 섭취가 편리한 점이 강점이다. SCIE 논문에 게재된 콘드로이틴 제제 임상시험결과에서 콘드로이틴 겔 타입 제형의 경우, 퇴행성 관절염 증상 14일차부터 24% 감소, 42일차에는 40% 감소하는 효과를 보였다.

특히 콘드로이틴 겔 타입 제형을 90일 지속 복용 시 퇴행성 관절염 증상이 50% 완화되고, 그 효과가 지속되는 것으로 나타났다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>