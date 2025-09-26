'프라임 가입·탈퇴 꼼수' 아마존, 25억달러에 소송 합의

민사 벌금 및 이용자 환불 포함

전 FTC 위원장 "아마존에 새발의 피"

세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 고객을 속여 프라임(Prime) 멤버십에 가입시키고 탈퇴를 어렵게 만들었다는 이유로 미 연방거래위원회(FTC)에 제소된 소송에서 25억달러를 지급하기로 합의했다.

FTC는 아마존이 25억달러를 지급하기로 하고 이번 소송에 합의했다고 25일(현지시간) 밝혔다. 이번 합의에 따라 아마존은 FTC에 민사 벌금으로 10억달러를 지불하고, 의도치 않게 멤버십에 가입했거나 해지가 지연돼 피해를 본 약 3500만 명의 고객에게 총 15억달러를 환불하기로 했다.

또 아마존은 멤버십 가입 과정에서 조건을 명확하고 눈에 띄게 고지하기로 했다. 아울러 구독 요금을 청구하기 전에 소비자의 명시적 동의를 받아야 하며, 쉽게 구독을 취소할 수 있는 방법도 제공해야 한다. 아마존은 이번 합의를 통해 "앞으로 고객에게 집중할 수 있게 됐다"면서 "우리는 고객이 멤버십에 가입하거나 해지할 때 명확하고 간단한 절차를 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며 전 세계 수많은 회원에게 상당한 가치를 제공한다"고 밝혔다.

2005년에 시작된 아마존 프라임 멤버십은 전 세계에서 2억 명 이상의 회원을 보유한 인기 있는 구독 서비스로 성장했다. 연회비는 139달러이며 무료 배송, 스트리밍 콘텐츠 이용 등의 혜택을 포함한다.

FTC는 2023년 6월 아마존이 결제 관련 세부 정보와 무료 체험 조건을 불분명하게 하는 등의 방법으로 고객들이 자신도 모르게 또는 동의 없이 멤버십에 가입하도록 속였고, 탈퇴 절차를 복잡하게 만들어 FTC법과 '온라인 신뢰회복법(Restore Online Shoppers' Confidence Act)'을 위반했다며 소송을 제기했다.

일각에서는 이번 합의 금액이 아마존에 큰 영향을 주지 않을 것이라는 평가가 나온다. 조 바이든 전 행정부 시절 이 소송을 제기했던 리나 칸 전 FTC 위원장은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 25억달러 합의는 "아마존에 '새 발의 피(a drop in the bucket)'"라며 "고객을 고의로 해친 경영진에게는 큰 안도감일 것"이라고 지적했다.

이날 뉴욕 증시에서 아마존 주가는 전날 대비 0.94% 하락한 218.15달러에 마감했다.





이승형 기자



