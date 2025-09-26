본문 바로가기
SK하이닉스, 추석 앞두고 협력사 거래대금 2655억원 조기 지급

김형민기자

입력2025.09.26 08:44

중소·중견 협력사 506곳 대상
파트너십 통해 동반성장 생태계 구축

SK하이닉스는 다가오는 추석 명절을 맞아 협력사 506곳에 약 2655억원 규모의 거래대금을 조기에 지급한다고 26일 밝혔다. 회사는 단순한 자금 지원을 넘어, 협력사들의 조직 안정과 근무 만족도 향상 등을 위해 이번 조기 지급을 결정했다고 설명했다.


경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습 연합뉴스

SK하이닉스는 2020년부터 거래대금 지급 횟수를 월 3회에서 4회로 늘리는 등, 협력사를 지원하는 각종 제도를 마련하고 시행해 오고 있다. 저금리 동반성장 펀드 약 3400억원과 무이자로 협력사 간 납품대금을 지원하는 펀드 약 200억원 등을 합해, 3600억원 규모의 상생 펀드를 운영하며 협력사의 안정적인 경영 활동도 지원하고 있다.

김성한 SK하이닉스 부사장(구매 담당)은 "SK하이닉스가 AI 메모리 시장의 리더십을 계속 이어가기 위해서는 협력사와 강한 유대 관계를 유지하는 것이 핵심"이라며 "앞으로도 협력사와의 신뢰와 상생을 통해 AI 시대에 요구되는 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 강조했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
