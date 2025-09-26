신라免, 무비자 입국 맞춰 중국인 크루즈 단체관광객 유치

인천항 기항 7만7000t급 드림호 승선객

29일 서울점 방문 맞춰 환영행사 준비

신라면세점은 오는 29일부터 시행하는 중국인 단체 관광객에 대한 한시 무비자 입국에 맞춰 대형 크루즈 단체 관광객을 유치했다고 26일 밝혔다.

인천항에 첫 기항하는 대형 크루즈인 중국 선사 톈진동방국제크루즈의 7만7000t급 '드림호' 승선객들이 신라면세점 서울점을 방문할 예정이다.

신라면세점은 서울점을 찾은 드림호 단체 관광객들에게 꽃다발을 증정하는 환영 행사를 진행할 예정이다. 이와 함께 단체 관광객의 방문을 환영하는 의미에서 사은품과 함께 중국인에게 인기 있는 화장품 브랜드를 최대 60% 할인하는 등 프로모션도 진행한다. 또 멤버십 골드 등급의 혜택을 누릴 수 있는 골드 패스를 통해 환영의 마음을 전할 계획이다.

신라면세점 관계자는 "이번 방문을 시작으로 많은 단체 관광객들이 방문할 것으로 기대된다"면서 "쇼핑 환경을 재정비하고 마케팅 활동을 강화하는 등 만반의 준비를 해 나가겠다"고 말했다.





