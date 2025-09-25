KB금융, 생산적 금융협의체 출범…계열사별 전담조직도 신설

협의체 30일 출범…의장엔 KB증권 김성현 대표

전략 방안·구체적 추진방향 수립키로

부동산담보 대출 의존도 낮추는 등 포트폴리오 재편

KB금융그룹이 오는 30일 주요 계열사 경영진이 참여하는 '생산적 금융협의회'를 출범한다. 은행·증권·자산운용 등 계열사별로 생산적 금융 전담조직도 신설하기로 했다. 은행권의 사업 모델을 부동산담보 대출 중심에서 생산적 금융으로 전환하라는 정부의 요구에 적극 대응하기 위해 그룹 차원의 역량을 결집하려는 의도로 풀이된다.

KB금융은 생산적 금융 확대에 전사적 지원을 다하기 위한 '성장 동력 프레임워크'를 마련했다고 25일 밝혔다.

KB금융은 생산적 영역으로 자본의 흐름을 전환하는 것이 금융의 본질적 역할임을 인식하고 ▲그룹 차원의 경영진 협의체 구성 ▲전담조직 신설 ▲성과 창출의 세 축을 기반으로 한 실행 체계를 구축하기로 했다. 이를 통해 신재생에너지, 첨단전략산업, 혁신기업 등 국가경제의 부가가치를 높일 수 있는 산업 영역을 적극 지원하겠다는 계획이다.

'생산적 금융협의회'에는 김성현 KB증권 대표, 김영성 KB자산운용 대표, 윤법렬 KB인베스트먼트 대표 등 주요 계열사 사장단을 비롯해 기업금융과 투자금융, 자산운용은 물론 전략·재무·리스크·인사·연구소·리서치센터 등 각 부문 경영진이 참여한다.

의장은 김성현 대표가 맡는다. 그는 2020~2023년 그룹의 CIB(기업투자금융) 부문장을 역임하며, 그룹의 CIB 비즈니스를 주도해왔다.

KB금융은 협의회를 통해 ▲그룹의 생산적 금융 전략방향 수립 ▲계열사별 구체적 추진방안 논의 ▲그룹 기업금융 및 투자금융 비즈니스 체계 개선 ▲생산적 금융 확대를 위한 이슈 조정과 현안 해결 등 미래 전략산업에 대한 그룹 차원의 다각적인 금융 지원 방안을 마련한다는 방침이다.

더불어 KB국민은행, KB증권 등에 생산적 금융 확대를 뒷받침하기 위한 전담조직을 신설하고 내부 시스템과 조직체계를 정비한다.

구체적으로 KB국민은행은 첨단전략산업에 대한 심사와 생산적 금융 지원을 전담할 '첨단전략산업 심사 유닛(가칭)'과 '성장금융추진 유닛(가칭)'을 신설한다. KB증권은 관련 산업과 기업을 종합적으로 연구하는 리서치 조직을 강화하고, KB자산운용은 첨단전략산업에 특화된 운용조직을 출범시킬 계획이다.

장기적으로는 부동산담보 대출 의존도를 낮추고 생산적 금융을 확대하는 등 포트폴리오를 재편한다. 이에 따라 올해 말에는 계열사의 부동산금융 영업조직은 축소하고 기업·인프라금융 조직은 확대할 예정이다. KB국민은행 관계자는 "부가가치가 높은 미래산업과 유망기업을 대상으로 전향적 금융 지원, 금리 우대, 차별화된 서비스를 확대하는 방향으로 기업금융 영업 방식을 혁신하겠다"며 "미래 성장동력을 지원하는 체계로 점진적으로 전환할 것"이라고 밝혔다.

아울러 KB금융은 국가 성장동력 확보와 신재생에너지 시장 선도를 위한 모험자본 공급과 신성장 산업 투자에서 적극적인 성과를 창출해 나갈 계획이다.

KB금융 관계자는 "KB금융은 사회의 부가가치를 높이는 금융 본연의 역할을 충실히 수행하기 위해 그룹 조직운영체계와 제도 전반을 지속적으로 개선해 나갈 계획"이라며 "그룹 전체의 힘을 모아 첨단전략산업과 신재생에너지 등 국가 미래 성장동력 확대를 위한 금융지원에 앞장서겠다"고 말했다.





