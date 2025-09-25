추석 물가 잡아라… 부산시, 성수품 공급 확대·도로 통행료 면제·동백전 혜택

정부 종합대책 연계, 공급 확대 공공요금 동결



30% 온누리상품권 환급, 농축산물 할인 판매



부산시가 추석을 앞두고 민생 물가 안정을 위해 종합 대책을 내놨다.

시는 정부의 추석 성수품 공급 확대와 연계해 농축수산물 물량을 대폭 확보하고, 공공요금을 동결하는 등 시민 체감형 지원에 나선다고 25일 알렸다.

정부는 성수품 17만2000t을 공급하고 900억원 규모의 할인 지원을 통해 사과·배·한우 등 선물세트를 최대 50% 저렴하게 판매한다. 냉동 딸기 등 6개 식품 원료에는 할당관세를 적용해 원가 부담을 완화한다.

부산시는 주요 농축산물 4종은 평시보다 1.9배, 배추·무·돼지고기·닭은 1.1배, 명태·고등어·오징어·갈치·참조기·멸치 등 수산물 6종은 2배 수준의 물량을 확보했다. 오는 10월 4일부터 7일까지는 유료도로 7개 노선 통행료를 면제하고 도시가스 소매 공급 비용도 동결한다.

전통시장과 구청 일대에서는 할인행사도 열린다. 10월 1일부터 5일까지 46개 전통시장에서 농축수산물 구매 시 최대 30% 온누리상품권 환급 혜택을 받을 수 있다. 또 시청사와 부산진구청, 해운대구, 연제구에서는 직거래 장터가 마련돼 명절 선물세트와 제철 농산물이 할인 판매된다.

지역화폐 동백전 캐시백 요율도 기존 7%에서 13%로 상향된다. 시는 외식·숙박 등 개인서비스업 물가 안정을 위해 세무 서비스 수수료 지원 예산을 추가 확보하고 카페·베이커리 업종을 착한가격업소로 발굴해 관광도시 경쟁력도 높인다는 계획이다.

시는 지난 7월 농산물수급안정 전담 TF를 꾸려 기후변화와 생산비 상승 등 외부 요인에 대응하고 있다. 오는 26일에는 추석 명절 물가대책회의를 열어 한국은행 부산본부, 공정거래위원회, 대형마트, 전통시장 등 유관기관과 물가 안정 방안을 논의한다.

이준승 행정부시장은 "시민들이 훈훈한 추석을 보낼 수 있도록 성수품 가격 동향을 세밀히 살피고 수급 대응체계를 철저히 유지하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자



