충남연구원, '2025 과학기술 세미나' 성료…AI·양자·자동차·메타버스 전략 모색

충남이 미래 산업의 돌파구를 과학기술에서 찾고 있다. 25일 충남연구원과 충남도가 공동 개최한 '2025 충청남도 과학기술 세미나'는 인공지능, 양자기술, 자동차, 산업 메타버스 등 핵심 분야를 집약적으로 논의하며 지역 혁신 전략을 모색하는 장으로 열렸다.

이날 세미나에는 학계·연구계·산업계 전문가들이 대거 참여해 충남 과학기술의 미래 청사진을 공유하고 구체적 대응 방안을 제시했다.

충남연구원은 25일 충남북부상공회의소 대회의장에서 'AX 시대, 전략적 과학기술을 논하다'를 주제로 '2025 충청남도 과학기술 세미나'를 개최했다.

이번 세미나는 충남도의회, 산·학·연 전문가 200여 명이 참석해 과학기술의 변화와 혁신 흐름을 짚고 충남의 미래 전략 방향을 모색하는 자리로 마련됐다.

세미나에서는 남서울대 나원석 교수, 육군사관학교 정혜진 교수, 충남연구원 윤성준 박사가 지역 과학기술 발전에 기여한 공로로 과학기술발전 유공자 표창을 받았다.

서울대 윤병동 교수는 기조강연에서 "AI 기술이 제조업을 넘어 다양한 산업으로 확장되는 만큼 충남 제조업의 도약 전략을 마련해야 한다"고 조언했다.

분야별 세션에서는 고려대 채은미 교수가 '양자 기술의 미래'를, 한국지능정보사회진흥원 이용진 실장이 'AI 정책'을, 산업연구원 김경유 위원이 '자동차 산업'을, Unity 김범주 본부장이 'DT·XR 기반 산업 메타버스'를 주제로 발표하며 충남이 주력할 4대 과학기술 전략을 집중 논의했다.

전희경 원장은 "충남의 핵심 전략 분야는 단순한 미래 기술이 아니라 지역 산업구조와 경쟁력을 그려내는 혁신 영역"이라며 "산·학·연 지식과 경험의 공유·협력이 무엇보다 중요한 시대"라고 강조했다.





