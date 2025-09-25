의료 전문 플랫폼 HMP, '의대생 전용 앱' 출시

의사 생애주기 맞춤 서비스 확장

의료 전문 플랫폼 'HMP'가 25년간 축적된 운영 경험과 노하우를 집약한 의과대학 대학생을 위한 전용 앱 'HMP 의대생'을 출시했다.

참고 이미지. 한미사이언스 AD 원본보기 아이콘

HMP를 운영 중인 한미사이언스 한미사이언스 008930 | 코스피 증권정보 현재가 39,050 전일대비 1,700 등락률 -4.17% 거래량 192,326 전일가 40,750 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 한미사이언스·서울강동경찰서, 실종예방 사전등록 캠페인 '맞손'한미그룹, R&D센터에서 릴레이 문화공연 개최한미그룹 '사랑의 헌혈' 캠페인…45년간 1만명 이상 참여 전 종목 시세 보기 close 는 의사 생애주기를 기반으로 한 HMP 의대생을 통해 의료인 전문 서비스를 의대생에게도 확대 제공하게 됐다고 25일 밝혔다.

HMP 의대생은 ▲의대생 맞춤 트렌드 및 의학정보 ▲국가고시 실기 올인원 패키지 ▲커뮤니티(HMP 현직의사 Q&A·의대생 간 소통 공간) 등 의대생을 위한 실질적이고 전문적인 콘텐츠를 담고 있다.

특히 '국가고시 실기 올인원 패키지'는 기본 및 실전 강의는 물론 합격 전략까지 포함해 의대생들이 보다 체계적으로 실기시험을 준비하고 실전에 효과적으로 대비할 수 있도록 돕는 콘텐츠로 제공될 예정이다. '국가고시 실기 올인원 패키지'는 의대생 회원이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다.

의대생 간 공감대를 형성하고, 학업이나 진로에 대한 다양한 의견을 나눌 수 있는 커뮤니티 공간도 마련된다. 의대생 혼자 해결하기 어려운 고민은 HMP 현직의사 회원과의 Q&A를 통해 실질적인 조언을 받을 수 있도록 지원할 계획이다. 이를 통해 실기 시험 준비뿐 아니라 대학 생활 전반에 걸친 정보 교류와 네트워킹이 확대될 것으로 기대된다.

한미사이언스는 앱 출시를 기념해 신규 가입자를 대상으로 다양한 이벤트도 진행하고 있다. 가입 후 의대생 인증을 완료하면 커피 쿠폰이 제공되며, 친구를 초대할 경우 초대한 사람과 친구 모두에게 추가 쿠폰이 증정된다.

HMP 의사 사이트에서는 선배 의사가 의대생을 초대할 수 있는 초대 이벤트도 진행 중이다.

한미사이언스 관계자는 "HMP는 한미약품의 현장 경험과 한미사이언스의 디지털 역량이 결합된 플랫폼으로, 대표 의료 전문 서비스로 자리매김하고 있다"며 "HMP 의대생 앱은 단순 학습 플랫폼이 아닌 의료 커뮤니티, 전문 서비스, 맞춤 콘텐츠를 통합 제공하는 종합플랫폼으로서 의대생의 다양한 고민을 함께 나누고 해답을 찾아주는 든든한 동반자가 될 것"이라고 했다.

한편 HMP는 국내 최대 규모의 의사 커뮤니티 '메디게이트'가 2020년부터 진행한 설문조사에서 의사들이 직접 선정한 '디지털 마케팅 인지도' 부문 6년 연속 1위를 기록한 바 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>