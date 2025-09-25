본문 바로가기
동두천시, 추석 연휴 환경오염행위 특별단속 실시

이종구기자

입력2025.09.25 15:18

경기 동두천시(시장 박형덕)는 추석 연휴를 앞두고 폐수 무단 배출 등 불법 환경오염 행위를 사전에 예방하기 위해 오는 29일부터 10월 14일까지 16일간 환경오염물질 배출사업장을 대상으로 특별 단속을 실시한다고 25일 밝혔다.

동두천시청 전경. 동두천시 제공

동두천시청 전경. 동두천시 제공

시는 환경오염행위 특별감시 계획에 따라 추석 연휴 전 사업자 스스로 배출시설과 사업장 주변을 사전에 자율점검하도록 유도할 계획이다.


이어 명절 기간 관리·감독이 소홀해질 수 있는 취약 시기를 노린 불법 배출과 오염 우려 지역을 집중적으로 살핀다. 이와 함께 시민이 환경오염 신고센터(국번 없이 128)를 통해 신고·상담할 수 있도록 해 신속한 대응 체계를 마련할 예정이다.

시 관계자는 "추석 연휴 기간에도 불법 환경오염 행위가 발생하지 않도록 감시 활동을 강화해 시민이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

