'추석 연휴' 대신증권서 해외주식 거래하면 지원금 쏜다

24일부터 사전 신청 이후 해외주식 거래 참여

거래 규모별 지원금 차등 지급…최대 50만원

대신증권이 추석 연휴 기간 해외 주식을 거래하는 개인 고객을 대상으로 특별 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

이벤트 기간은 오는 10월 3일부터 9일까지로, 이 기간 해외 주식을 거래한 고객에게 거래 금액 구간별로 추첨을 통해 투자 지원금을 지급한다.

거래 규모에 따라 ▲50억원 이상 거래 고객에게 50만원(10명) ▲10억원 이상 30만원(20명) ▲1000만원 이상 10만원(30명)을 제공한다.

또 해외 주식을 30만원 이상 매수한 고객 중 1000명을 추첨해 2만원을 지급한다. 거래 인정 대상에는 미국을 포함한 전 세계 주식과 상장지수펀드(ETF)가 포함된다.

참여를 원하는 고객은 대신증권 HTS·MTS(사이보스·크레온)와 홈페이지에서 사전 신청할 수 있으며, 당첨된 지원금은 10월 중 지급될 예정이다.

조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "미국과 일본 증시가 사상 최고치를 경신하는 등 글로벌 증시 환경이 우호적인 상황"이라며 "국내 증시가 휴장하는 긴 연휴 기간에 해외 주식 거래에 참여하고 이벤트 혜택도 누리길 바란다"고 말했다.

이벤트 관련 세부 사항은 대신증권 금융지원센터에서 확인할 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



