"선물세트로 포장해 2배 폭리"… 소비자원, 추석 선물 '비교' 당부

박재현기자

입력2025.09.25 12:00

한국소비자원 '추석 선물세트' 16종 비교
83.7%, 낱개보다 세트일 때 가격 더 비싸
대다수 선물세트, 지난해 대비 가격 내리거나 유지

한국소비자원은 추석을 맞아 구매하는 '선물 세트'의 가격과 할인 혜택, 기간 등이 유통 채널별로 차이가 있어 구매 상황에 맞춰 꼼꼼한 비교가 필요하다고 당부했다.


25일 한국소비자원이 대형마트, 백화점, 제조업체 자사몰 등 주요 유통업체에서 판매하는 추석 선물 세트 16종을 조사한 결과, 백화점에서 구매하는 선물 세트의 가격이 가장 높은 것으로 나타났다. 50%(8종)의 상품은 제조업체 자사몰에서, 31.2%(5종)는 대형마트와 제조업체 자사몰, 18.8%(3종)는 대형마트에서 가장 저렴했다.

"선물세트로 포장해 2배 폭리"… 소비자원, 추석 선물 '비교' 당부
동일한 구성품인 경우 낱개로 구매할 때 더 저렴한 것으로 확인됐다. 제조업체 자사몰에서 판매하는 선물 세트 중 낱개로 구매가 가능한 43종 상품의 가격을 조사한 결과, 83.7%(36종)는 낱개일 때보다 세트일 때 가격이 더 비쌌다. 16.3%(7종)는 세트로 구매하는 것이 더 저렴했다.


세트가 비싼 상품의 경우 낱개와의 가격 차이는 평균 24.9%였다. 동원 참치 S22호는 세트 가격이 5만3000원, 낱개 가격이 4만1800원으로 1만1200원가량 차이가 났다. CJ 백설 포도씨유 3호는 세트(2만9029원)의 가격이 낱개보다 1만4779원 더 비쌌다.


물가 상승 추세에도 대부분의 선물 세트들은 전년 대비 가격을 유지하거나 내린 것으로 나타났다. 지난해와 올해 추석 기간 동일하게 판매된 상품 116종 중 50.9%(59종)는 가격을 그대로 유지했다. 6%(7종)는 가격을 인하했다. 반면 43.1%(50종)는 오른 것으로 조사됐다.

명절이 다가올수록 유통업체 할인 혜택을 활용하면 오프라인에서도 온라인 수준의 가격에 구매할 수 있는 것으로 나타났다. 다만 동일 구성의 선물 세트 상품명을 다르게 하거나 세트 구성품에 대한 설명이 부족할 수 있어 소비자들의 주의가 필요하다.


한국소비자원은 각 유통채널에 추석 선물 세트의 상품명과 구성품에 대한 정확한 정보를 제공하도록 권고할 예정이다. 소비자에게는 선물 세트를 구매할 때 유통채널별 가격 차이와 할인정보, 구성품 등 꼼꼼히 비교해 구매할 것을 당부했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

