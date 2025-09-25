본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

박재형 세종충남대학교 병원장은 왜 쌀 화환 부탁했을까?

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.25 08:38

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

축하의 마음도 받고, 그 마음이 담긴 쌀 지역사회 환원
추석 앞두고 어려운 이웃에 나눔 실천

박재형 세종충남대학교 병원장이 취임식때 받은 쌀 화환을 지역사회에 기부했다. 박 원장이 기부한 쌀 화환은 일회성으로 폐기 처분될 꽃 화환 대신 나눔을 전하기 위해 박 원장이 부탁해 이뤄진 것으로 알려졌다. /사진= 대외협력홍보팀 제공

박재형 세종충남대학교 병원장이 취임식때 받은 쌀 화환을 지역사회에 기부했다. 박 원장이 기부한 쌀 화환은 일회성으로 폐기 처분될 꽃 화환 대신 나눔을 전하기 위해 박 원장이 부탁해 이뤄진 것으로 알려졌다. /사진= 대외협력홍보팀 제공

AD
원본보기 아이콘

"취임을 축하해주시는 분들의 감사한 마음을 꽃 화환 대신 쌀 화환으로 받아 지역의 필요하신 분들에게 전달해 나눔을 실천하는 것이 뜻깊은 선택이라고 생각했습니다."


박재형 세종충남대학교병원장이 4대 원장으로 취임하면서 받은 쌀 화환을 기부하면서 이같이 말했다.

세종충남대학교병원 공공보건의료사업실은 박재형 병원장이 취임을 축하하는 의미로 받은 쌀 화환 1000kg을 사회복지공동모금회와 사회보장위원회에 기부했다고 밝혔다.


박 원장은 지난 1일 제4대 병원장에 임명돼 16일 취임식을 가졌다.


당시 박 원장은 축하를 전하는 주변 지인들에게 꽃 화환 대신 쌀 화환을 보내 달라고 정중히 부탁했다. 이는 행사용으로 사용하고 폐기되는 꽃 화환이 아깝다는 생각과 함께 대신 쌀 화환으로 받아 사회복지기관 등에 기부하는 것이 더 의미 있다고 판단했기 때문이다.

박재형 병원장은 "도움이 필요한 이웃에게 실질적인 도움이 될 수 있는 쌀 화환으로 취임 축하를 받아 더욱 기쁘다"라며 "나눔을 통해 의미를 부여할 수 있도록 쌀 화환을 보내주신 모든 분의 도움이 있었기에 가능한 일이었고, 이들 모두의 이름으로 기부할 예정이다. 앞으로 더욱 발전하고 이웃사랑을 실천하는 병원으로 거듭나도록 노력하겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟아져도 쓸만한 신입 없다[대학 대전환]④ 화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

개혁신당, '대통령도 갈아치웠다' 정청래 말에 "그러다 李 대통령도?"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

이라크 찾은 안규백…총리·국방장관 만나 국방·방산 논의

새로운 이슈 보기