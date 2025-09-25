현대차·기아 차주, 삼성전자 스마트싱스로 원격제어 한다

커넥티드카 서비스에 스마트홈 플랫폼 연동

현대자동차·기아는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 84,700 2025.09.25 개장전(20분지연) 관련기사 기재부 중장기전략위원장에 권오현 삼성전자 고문"D램 가격 최대 18%↑…HBM·서버용 D램이 견인"코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close 스마트홈 플랫폼 '스마트싱스'와 커넥티드 카 서비스를 연동한 '홈투카' 서비스를 시작한다고 25일 밝혔다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 219,000 2025.09.25 개장전(20분지연) 관련기사 기아 노사, 통상임금 범위 확대…명절보조금·여름휴가비 등코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감현대모비스 자회사 파업에 공장 스톱…100% 고용·성과급 요구(종합) 전 종목 시세 보기 close · 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 102,800 2025.09.25 개장전(20분지연) 관련기사 기아 노사, 통상임금 범위 확대…명절보조금·여름휴가비 등현대모비스 자회사 파업에 공장 스톱…100% 고용·성과급 요구(종합)패밀리 전기 SUV의 新정석, EV5 전 종목 시세 보기 close ·제네시스 차주는 스마트폰이나 스마트싱스와 연동되는 다양한 가전 기기를 통해서 차량 상태를 확인하고 주요 기능을 제어할 수 있게 된다. 블루링크, 기아 커넥트, 제네시스 커넥티드 서비스 등 기존 서비스를 이용하던 고객은 스마트싱스 앱에서 계정을 연동하면 별도 과정없이 차량을 제어할 수 있다. 단 'ccNC'와 'ccIC27' 인포테인먼트 시스템이 적용된 차에서 가능하다.

스마트싱스 내에서 타이어 공기압, 문 열림 여부, 공조 시스템, 잔여 주행거리, 창문 상태, 배터리 잔량 등 차량 상태를 실시간으로 확인할 수 있고, 문 열림·잠금이나 시동 및 공조 가동, 전기차 충전 제어 등도 원격으로 실행할 수 있다.

일상에서 사용하는 다양한 기기를 통해 차량을 제어해 차량이 생활 속으로 자연스럽게 편입되는 경험을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

출근길에 스마트 도어락이 탑재된 문을 여닫는 동작으로 '외출 모드'를 작동하면, 집안에서는 조명과 가전의 전원이 꺼지고 로봇청소기가 작동하는 동시에 차에서는 시동과 공조 기능을 가동하는 식이다.

스마트싱스는 세계적으로 수억 명이 사용하는 플랫폼으로, 삼성전자 제품 외에도 다양한 스마트홈 기기를 등록할 수 있어 현대차·기아의 차량이 보다 폭넓은 기기 생태계와 연결되는 시너지 효과를 가질 것으로 기대된다.

이 서비스는 차량과 모바일 기기의 연결성을 더욱 강화하고자 하는 현대차그룹의 '소프트웨어 중심 차량(SDV)' 전략의 일환으로, 스마트 홈과 스마트 카를 아우르는 통합 생태계를 구축하기 위한 기반이 될 전망이다. 이에 현대차·기아는 삼성전자와 협업을 통해 차량 상태를 조회하고 제어할 수 있는 API를 개방하는 등 서비스 혁신에 박차를 가하고 있다.

현대차·기아는 차량에서 가전 기기를 제어하는 카투홈 기능 확대, 인공지능(AI) 기반 루틴 자동화, 음성 인식 기반 통합 제어 등 다양한 서비스를 선보여 고객들에게 초 개인화된 이동 경험을 제공한다는 방침이다.

현대차·기아 관계자는 "차량은 더 이상 단순한 이동 수단이 아니라, 고객의 생활 공간과 연결되는 또 하나의 플랫폼이 되고 있다"며 "자동차와 일상 생활이 끊김없이 이어지는 경험을 계속해서 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



