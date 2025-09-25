고양시, LH 고양사업본부와 면담…지축지구 생활대책용지 논의

'직소민원 소통의 날'에 제기된 주민 요구사항에 LH와 긴급 논의 착수

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 23일 지축지구 생활대책용지와 관련된 현안 논의를 위해 LH고양사업본부 본부장과 면담을 실시했다고 25일 밝혔다.

이날 면담에는 LH 고양사업본부 본부장과 고양특례시 도시주택정책실장이 참석했으며, 지난 '직소 민원 소통의 날'을 통해 제기된 주민 피해 및 요구사항이 주요 안건으로 다뤄졌다.

시는 주민 측 의견으로 △계약 해제 조치에 따른 피해 보완 △공급 절차 및 시기의 불합리성 제기 △협의 부족 상태에서의 계약 해제 통보 등을 전달했다.

특히, 공급 지연과 높은 분양가로 인한 사업성 저하, 조합 구성 과정에서 드러난 제도적 한계 등은 주민 생계와 직결된 사안임을 강조하며 LH의 적극적인 대책 마련을 요청했다.

이에 대해 LH 고양사업본부는 주민들의 어려움에 공감한다는 뜻을 밝히고, 계약금 납부 후 중도금 납부이행이 장기간 지연된 부분에 따른 해약 처리임을 설명하며 유감을 표했다.

또한 제도 개선이 필요한 사항은 관계 부처와 협의해 보완 방안을 모색하고, 주민 피해 최소화를 위한 다양한 대안을 검토하겠다는 입장을 전했다.

서윤하 도시주택정책실장은 "이번 면담은 단순한 사후 설명이 아니라 주민 의견을 반영한 실질적인 협의의 출발점"이라며 "LH와의 정례적 협의 체계를 마련해 쌓인 현안들을 조속히 해결하도록 하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자



