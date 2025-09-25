李대통령, 伊총리와 정상회담 "AI·방산 협력 강화"…한-프랑스 정상회담은 취소

유엔총회 계기 뉴욕서 이탈리아 총리와 첫 정상회담

한-프랑스 정상회담 취소…"프랑스 측 긴급한 사정"

이재명 대통령이 24일(현지시간) 뉴욕에서 유엔(UN) 총회 고위급 회기에 참석한 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 첫 양자회담을 갖고 인공지능(AI), 방산 등 분야에서 호혜적 협력을 강화하기로 했다.

멜로니 총리는 양국이 교역·투자를 비롯해 여러 방면에서 협력관계를 균형 있게 발전시켜오고 있다고 하면서 지난 9월 초 서울에서 양국의 다수 기업이 참가한 가운데 성황리에 열린 한-이탈리아 비즈니스포럼 등에서 보여주듯이 양국 간 경제협력 확대의 잠재력이 매우 높다고 평가했다.

이에 이 대통령은 "양국이 지리적 위치나 국민성 등 여러 측면에서 공통점을 갖고 있다"면서 "전략적 동반자 관계를 토대로 양국 정부와 기업이 AI, 방산 등 분야에서 호혜적 협력을 심화 발전시켜 나가자"고 했다.

멜로니 총리는 한국의 경제적, 문화적 잠재력이 매우 높음을 평가하고 실질 협력을 구체화하기 위해 가급적 이른 시간에 방한을 희망했다. 또한 이 대통령에게 편리한 시기에 이탈리아를 방문해 줄 것을 초청했다. 이에 이 대통령은 "실질 협력 확대를 위해 협력 분야별로 충분한 협의를 통해 양 정상의 상호교류가 의미 있는 결과를 가져올 수 있도록 노력하자"고 답변했다.

양 정상은 양국이 글로벌 복합위기 상황에서 기회 요소를 확대해 나갈 수 있도록 여러 국제 현안에 대해 유사한 입장을 가지고 국제무대에서 긍정적 역할과 기여를 해온 점에 주목하는 한편 앞으로도 이러한 협력을 보다 심화해 나가기로 했다. 아울러 양 정상은 국제환경 변화에 맞게 양국관계를 격상시켜 나가는 데 공감하고, 상호 정상 방문을 통해 이를 구체화해 나가기로 했다.

한편 이날 예정됐던 프랑스와의 정상회담은 열리지 않게 됐다고 대통령실이 전했다. 대통령실은 기자단에 보낸 공지를 통해 "에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과의 회담과 관련해 프랑스 측이 국내 사정으로 긴급히 처리해야 할 불가피한 일이 발생했다며 연기를 요청했고, 양국 정상의 일정상 결과적으로 취소됐다"고 했다.





