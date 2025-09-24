[포토] 서울주택도시개발공사, 아시아건설종합대상 서울특별시장상 수상

조창희 서울주택도시개발공사 도시정비사업처장이 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '제20회 아시아건설종합대상'에서 상생협력부문 서울특별시장상을 수상한 뒤 기념사진촬영 하고 있다.







