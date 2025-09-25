'자사주 EB' 한마디에 시총 3조 기업도 휘청…소각 기대한 개미들 곡소리

KCC 자사주 대상 4300억 EB 발행 공시

사상 최대 실적 전망·목표가 줄상향도 속수무책

올해 자사주EB 공시 51곳 지난해 5배 육박

교환사채(EB) 발행으로 자사주 처분에 나선 기업들 가운데 주가가 폭락하는 곳들이 생겨나면서 투자자들의 불안을 키우고 있다. 자사주 소각 의무화로 경영권 위협을 우려한 기업들이 선제적 대응에 나선 것이지만 그로 인한 피해는 주주들이 떠안는 모습이다.

25일 한국거래소에 따르면 KCC는 전날 11.75% 급락한 36만8000원에 거래를 마쳤다. 장중 한때 17% 넘게 빠지기도 했다. 어닝 쇼크로 시가총액이 하루만에 7000억원가량 증발했던 2022년 2월 15일(-21.04%) 이후 최대 낙폭이다.

"사상 최대 실적 전망" 기업, 하루 아침에 '폭싹'

주가 폭락의 원인으로 지목된 건 회사의 EB 발행 공시다. KCC가 보유한 17.2%의 자사주 중 9.9%(4300억원 규모)를 대상으로 EB 발행을 결정하면서, 자사주 소각을 기대했던 투자자들의 실망 매물이 출회된 것이다. 사측이 나머지 3.9%의 자사주는 소각, 3.4%는 사내근로복지기금으로 출연한다는 계획을 내놨지만 주주들의 눈높이에는 미치지 못한 것으로 해석된다.

EB 발행 공시로 곤욕을 치른 건 KCC뿐만이 아니다. 지난 3일엔 카카오페이 2대 주주인 중국 핀테크업체 알리페이가 보유 지분 8.47%를 기초로 6300억원 규모의 EB를 발행한다는 소식에 카카오페이 주가가 10%가량 주저앉았다. 지난 6월 30일엔 태광산업이 보유 중인 자사주 전량(24.4%)을 담보로 3200억원 규모의 EB를 발행키로 하자 주가가 11.24% 급락하며 황제주(주가 100만원 이상) 타이틀을 반납하기도 했다.

EB는 발행 기업이 보유한 다른 회사의 주식이나 자기주식과 교환할 수 있는 권리가 붙은 채권이다. 기업은 일반 회사채보다 낮은 이자율로 자금을 조달할 수 있으며, 투자자는 일반 채권과 같이 정기적으로 이자를 받다가 대상 주식의 주가가 상승하면 교환권을 행사해 추가 수익을 노릴 수 있다.

문제는 EB가 주식으로 교환되면 기존 주주의 지분율이 희석될 수 있다는 점이다. 무엇보다 KCC는 이번 EB 발행 공시가 나오기 전까지 2분기 깜짝 실적과 실리콘 업황 회복으로 장밋빛 전망이 제기되던 터여서 주주들의 무력감을 더 키우고 있다는 평가다. 실제로 윤재성 하나증권 연구원은 KCC의 올해 영업이익을 사상 최대치인 5227억원(전년 대비 +11%)으로 예상하며 지난달 목표주가를 44만원에서 52만원으로 상향하기도 했다.

늘어나는 자사주 EB 발행…소각 회피 '꼼수' 비판도

자사주 소각 의무화가 3차 상법 개정안의 핵심 화두로 떠오르면서 이를 회피할 목적으로 자사주 기반 EB 발행을 단행하는 상장사들이 늘고 있다. 올해 들어 전날까지 자사주 기반 EB 발행을 공시한 기업은 총 51곳으로 이미 지난해 기록(11건)을 가뿐히 넘었다. 기업 입장에선 자사주 소각이 수반하는 경영권 위협에 선제적으로 대응하기 위한 조치이지만, 사실상 3자 배정 유상증자와 동일한 효과를 내는 만큼 주주 이익을 침해하는 행위라는 비판을 피해가기 어렵다.

이상헌 iM증권 연구원은 "자사주 취득은 기업의 이익을 주주에게 현금으로 돌려준다는 점에서 배당과 더불어 대표적인 주주환원 수단으로 인식된다"면서도 "우리나라의 경우 회사가 매입한 자사주가 대주주의 지배력 강화 수단으로 오용되는 등 문제점이 있다"고 지적했다. 상장사들이 자사주 매입을 통해 의결권을 가진 유통주식수를 줄임으로써 지배주주 보유 지분의 의결권을 강화시킨다는 설명이다.

박현정 대신증권 연구원은 "미국은 자사주 매입이 소각으로 이어져 시장이 자사주 매입을 유통주식수 감소로 인식하는 반면 국내 기업들은 취득한 자사주를 소각하지 않고 경영권 방어 수단이나 차익 수단으로 활용한다"며 "3차 상법 개정안을 통해 자사주 소각이 의무화된다면 자사주 매입이 유통주식수 감소로 이어지기 때문에 주당순이익(EPS) 개선이 가능하다"고 강조했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



