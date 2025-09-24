BNK썸, 부산은행 품고 새 도약…“우승 넘어 연속 정상 도전”

소속 변경·새 엠블럼 공개



팀명은 팬·역사 존중 유지

BNK썸 여자프로농구단은 지난 9월 1일부터 소속사가 BNK캐피탈에서 BNK부산은행으로 변경됐다고 24일 전했다. 이번 소속 변경은 지역 대표은행의 역할을 강화하고, 지난 시즌 구단 최초 우승의 성과를 이어가겠다는 의미를 담고 있다.

BNK부산은행은 이번 변화를 계기로 제2의 창단 의미를 담아 팀명 변경을 검토하고 지난 7월에는 '네이밍 시민 공모전'까지 개최했다. 그러나 구단 및 여성 감독 최초의 우승이라는 역사와 팬들의 애정을 존중해 'BNK썸'이라는 팀명을 그대로 유지하기로 결정했다.

대신 새로운 도약을 상징하는 엠블럼을 공개했다. 이번 엠블럼은 삼각형 정상에 농구공을 배치한 디자인으로, 삼각형은 부산·울산·경남 등 지역 중심의 농구단을, 농구공은 정상에 오른 우승팀의 위상을 의미한다.

또 2025-2026시즌에는 타이틀스폰서를 BNK금융그룹이 맡게 되면서 구단은 지난 시즌 첫 우승을 넘어 2년 연속 정상에 오르는 것을 목표로 하고 있다.

구단 관계자는 "강팀의 면모를 보여주고 팬들의 성원에 보답하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

오는 11월 16일 오후 2시 사직실내체육관에서 열리는 '2025-2026 BNK금융 여자프로농구' 개막전은 BNK썸과 신한은행 에스버드의 맞대결로 치러진다. 특히 이번 경기는 한국여자프로농구 역사상 최초로 여성 감독 간의 대결이 펼쳐진다는 점에서 큰 관심을 끌고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>