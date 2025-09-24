치질 치료제 '치센', 배우 이성민 출연 TV 광고 공개

함량 2배 높인 신제품 '치센정 600mg' 소개

배우 이성민이 출연한 동국제약의 치질 치료제 '치센'의 신규 TV 광고. 동국제약 AD 원본보기 아이콘

이번 광고는 "먹는 치질약 치센, 다 이유가 있죠"라는 이성민의 확신에 찬 목소리로 시작한다. 이어 "먹으니까 편하겠죠?", "화장실 걱정도 쏙 들어가겠어요"라는 다른 출연진의 멘트로 경구용 의약품이라는 복용 편의성과 제품의 효과를 강조했다.

동국제약의 기존 TV 광고가 생활 속 공감 에피소드를 중심으로 치질 관리의 필요성을 재미있게 표현했다면, 이번 광고는 치질의 원인을 위생 문제로 오인하는 잘못된 인식을 바로잡고, 먹는 약으로 간편하게 개선할 수 있다는 메시지를 밝고 건강한 분위기로 전달하는 데 초점을 맞췄다.

동국제약 관계자는 "'진정성 있고, 무게 있는 배역뿐만 아니라, 코믹이나 스릴러까지 장르를 넘나드는 폭넓은 연기력의 이성민 배우를 기용해 치센의 복용 편의성과 효과를 신뢰감 있게 표현하고자 했다"며 "항문 혈관 문제인 치질을 더 이상 위생 문제로 오인하지 말고 먹는 약으로 간편하게 개선하자는 주요 메시지가 효과적으로 전달되기를 바란다"고 했다.

특히 이번 광고에서는 고함량 '치센정 600mg'이 새롭게 선보여졌다. 치센정 600mg은 기존 300mg 대비 디오스민 함량을 두 배로 높인 제품으로, 치질 증상을 더욱 편리하게 관리할 수 있도록 했다.

먹는 치질약 '치센'은 유럽에서 개발된 식물성 플라보노이드 구조인 '디오스민' 성분의 치질 치료제다. 혈관 탄력 개선, 모세혈관 투과성 정상화, 항염 및 항산화작용을 통해 치질로 인한 통증, 부종, 출혈, 가려움증, 불편감 등의 증상을 효과적으로 개선시켜 준다. 일반의약품으로 병원 처방전 없이 가까운 약국에서 구매가 가능하다.





