역사상 최고 숙성 '1억원 위스키'…품격을 선물합니다

[한가위 선물]롯데백화점, 프리미엄 세트

내달 4일까지 추석 선물세트 본 판매 진행

롯데백화점이 다음 달 4일까지 2025년 추석 선물 세트 본 판매를 진행한다.

롯데백화점 잠실점 지하1층 식품관에서 모델들이 추석 선물 세트를 홍보하고 있다. 롯데백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

롯데백화점만의 프리미엄 라인인 '엘프르미에(L Premier)' 선물 세트는 품질을 한층 높였다. 올해 추석에는 '엘프르미에 암소한우 명품 기프트(300만원)'를 100세트 한정으로 판매한다. 청과 부문은 선별 기준 당도를 기존보다 1~2브릭스(brix) 높이고, 과형과 색택까지 고려해 가장 큰 대과만을 엄선했다. 제철 햇과일을 담아 50세트 한정으로 판매하는 '엘프르미에 프리미엄 컬렉션 샤인 혼합(25만~27만원)'이 대표적이다.

수산은' 급속 냉결'로 신선도 최우선으로 삼았다. 대표 상품으로, 제주 바다에서 제철 어획한 특대 옥돔과 은갈치를 급랭해 최선의 신선도를 유지한 '제주전통 옥돔·은갈치(65만원)'가 있다. 이 밖에 벨루가 품종에서 가장 색이 밝고 크기가 큰 알만 선별한 '임페리얼 캐비아(40만원)'를 50개 한정으로 판매한다.

롯데백화점의 바이어들이 전국의 엄선된 산지에서 수급한 신선 선물 세트도 강화했다. 국내 육종(育種) 농가 중 유일하게 유기농 인증을 받은 해남 한우 농가와 협업해 업계 최초로 '우수혈통한우 로얄(74만원)'을 출시했고, 상위 1% 국내산 자연송이 재배지를 신규 확보해 강원도 '선별 자연송이(시세 기준)'도 선보인다.

주류에서는 1842년 창립한 브랜드 역사상 최고 숙성 연수를 기록한 '더 글렌리벳 55년 이터널 컬렉션(1억3100만원)' 싱글몰트 위스키를 단 1병 한정으로 단독 판매한다. 백화점 방문이 어려운 고객을 위해 롯데백화점몰에서도 다음 달 9일까지 추석 선물 세트 기획전을 진행한다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



