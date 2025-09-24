본문 바로가기
런드리24, 신규 모바일 앱 출시

김철현기자

입력2025.09.24 10:06

실시간 세탁 현황 조회 및 주변 매장 찾기 기능 추가

의식주컴퍼니는 스마트 무인세탁소 '런드리24' 이용자 편의성을 강화하기 위해 모바일 앱을 전면 개편했다고 24일 밝혔다.


런드리24는 코인빨래방과 세탁소 기능을 결합한 스마트 무인 세탁소로 생활빨래, 이불, 운동화, 러그 등 세탁은 물론 의류 수선과 드라이클리닝까지 종합 세탁 서비스를 365일 24시간 무인으로 제공한다. 모든 세탁물 관리와 고객 응대는 의식주컴퍼니 본사에서 직접 진행하며 서울 및 수도권을 중심으로 전국 175개 매장을 운영하고 있다.

런드리24, 신규 모바일 앱 출시
이번 모바일 앱 개편으로 이용자는 세탁기·건조기 남은 시간, 드라이클리닝 처리 등 매장 내 세탁 현황을 실시간으로 확인할 수 있어 불필요한 대기 시간을 줄이고 효율적인 세탁 서비스 이용이 가능해졌다.

또한 '주변 매장 찾기' 기능이 추가돼 이용자는 현재 위치를 기준으로 가까운 런드리24 매장을 손쉽게 확인할 수 있다. 향후 고객 생활 패턴을 기반으로 한 맞춤형 알림 서비스도 순차적으로 적용할 예정이다.


이문권 런드리24 사업부문장은 "고객들이 제안한 의견을 적극 반영해 편의성을 강화한 것이 이번 앱 개편의 핵심"이라며 "앞으로도 지속적인 서비스 고도화를 통해 스마트 무인 세탁소로서의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
