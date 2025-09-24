위메이드맥스 '미드나잇 워커스' 11월 21일 스팀 얼리 액세스

원웨이티켓스튜디오, 2년 만에 본격 서비스

내달 13일 스팀 넥스트 페스트 참가·이벤트

위메이드맥스는 원웨이티켓스튜디오가 개발 중인 PC 게임 신작 '미드나잇 워커스'를 오는 11월 21일 스팀 얼리 액세스로 공개한다고 24일 밝혔다.

'미드나잇 워커스'는 원웨이티켓스튜디오가 설립 2년 만에 본격적으로 서비스하는 첫 타이틀이다. 이용자들이 좀비로 가득한 빌딩에 진입해 협동·경쟁하며 값진 아이템을 들고 탈출하는 '익스트랙션' 장르의 게임이다.

앞서 세 차례 글로벌 공개 테스트와 2년 연속 게임스컴 출품으로 전 세계 게이머들에게 눈도장을 찍었다. 스팀 위시리스트(찜하기)는 최근 3개월간 2배가량 늘어나며 21만명을 돌파했다.

'미드나잇 워커스'는 다음 달 13~20일 '스팀 넥스트 페스트'에도 참여한다. 이에 맞춰 이용자 참여 이벤트를 진행, 참여자에게는 추첨을 통해 20달러 상당의 스팀 기프트 카드를 증정한다.

송광호 원웨이티켓스튜디오 대표는 "공개 테스트와 게임스컴을 통해 글로벌 유저들이 보여준 높은 관심, 피드백이 이번 얼리 액세스 공개에 큰 힘이 됐다"며 "전 세계 게이머들에게 완성도 높은 경험을 제공하는 동시에 이용자들과 함께 성장해 나가는 게임을 만들어 가겠다"고 말했다.





