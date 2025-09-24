본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

위메이드맥스 '미드나잇 워커스' 11월 21일 스팀 얼리 액세스

노경조기자

입력2025.09.24 09:44

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

원웨이티켓스튜디오, 2년 만에 본격 서비스
내달 13일 스팀 넥스트 페스트 참가·이벤트

위메이드맥스는 원웨이티켓스튜디오가 개발 중인 PC 게임 신작 '미드나잇 워커스'를 오는 11월 21일 스팀 얼리 액세스로 공개한다고 24일 밝혔다.


위메이드맥스 ‘미드나잇 워커스’. 위메이드맥스 제공

위메이드맥스 ‘미드나잇 워커스’. 위메이드맥스 제공

AD
원본보기 아이콘


'미드나잇 워커스'는 원웨이티켓스튜디오가 설립 2년 만에 본격적으로 서비스하는 첫 타이틀이다. 이용자들이 좀비로 가득한 빌딩에 진입해 협동·경쟁하며 값진 아이템을 들고 탈출하는 '익스트랙션' 장르의 게임이다.

앞서 세 차례 글로벌 공개 테스트와 2년 연속 게임스컴 출품으로 전 세계 게이머들에게 눈도장을 찍었다. 스팀 위시리스트(찜하기)는 최근 3개월간 2배가량 늘어나며 21만명을 돌파했다.


'미드나잇 워커스'는 다음 달 13~20일 '스팀 넥스트 페스트'에도 참여한다. 이에 맞춰 이용자 참여 이벤트를 진행, 참여자에게는 추첨을 통해 20달러 상당의 스팀 기프트 카드를 증정한다.


송광호 원웨이티켓스튜디오 대표는 "공개 테스트와 게임스컴을 통해 글로벌 유저들이 보여준 높은 관심, 피드백이 이번 얼리 액세스 공개에 큰 힘이 됐다"며 "전 세계 게이머들에게 완성도 높은 경험을 제공하는 동시에 이용자들과 함께 성장해 나가는 게임을 만들어 가겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

구윤철·베선트, 24일 뉴욕서 회동…한미 통화 스와프 논의할 듯

새로운 이슈 보기