디즈니, 美서 '디즈니+' 구독료 인상…4년 연속

10월21일부터 적용 예정

최근 '표현의 자유' 침해 논란에 휩싸였던 월트디즈니컴퍼니가 내달 미국에서 스트리밍 서비스 '디즈니플러스(+)' 구독료를 인상한다.

23일(현지시간) 디즈니 공지사항에 따르면 10월 21일부터 디즈니+ 광고 지원 요금은 월 2달러 인상된 11.99달러로, 광고 없는 요금은 월 3달러 인상된 18.99달러로 변경된다. 디즈니+와 훌루를 묶은 구독제 요금은 월 2달러 인상되며, 디즈니+·훌루·ESPN 묶음 상품은 월 3달러 오른다. 연간 프리미엄 구독 요금은 30달러 오른 189.99달러가 된다.

디즈니는 지난해 10월에도 스트리밍 구독 가격을 1∼2달러씩 인상한 바 있다. 2019년 11월 출범 당시 월 요금 6.99달러에서 출발했으나 2021년을 제외한 매해 요금 인상을 단행했다.

구독료 인상은 디지털 플랫폼 부문 실적 개선 노력 일환이라고 미국 로이터통신은 전했다. 디즈니+는 스트리밍 사업을 손실에서 벗어나 성장 엔진으로 만들려는 전략을 펼쳐왔다. 이 부문은 지난해 처음으로 흑자를 기록했다.

디즈니 측은 지난달 분기 실적 발표에서 스트리밍 가격 인상 가능성을 암시하면서 다음 분기 디즈니+ 가입자 수가 소폭 증가할 것으로 전망했다. 다만 경제매체 CNBC 등은 디즈니가 최근 보수 활동가 찰리 커크 암살사건에 관한 방송인 지미 키멀의 발언을 이유로 디즈니 소유 ABC방송 토크쇼 '지미 키멀 라이브' 방송 중단을 발표한 뒤 이에 반발하는 시청자들이 디즈니+ 구독을 끊는 사례가 이어졌다고 전했다.

이런 가운데 디즈니는 중단 6일만인 23일 밤 키멀의 토크쇼 방송 재개를 결정했다고 지난 22일 밝혔다. 반면 미국 내 최대 지역 방송 네트워크 소유 회사들인 넥스타와 싱클레어는 방송 중단을 유지한다는 방침이다. 넥스타는 성명에서 "우리는 모든 당사자가 정중하고 건설적인 대화 환경 조성에 전념한다는 확신이 있을 때까지 이 결정을 유지할 것"이라고 밝혔다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>