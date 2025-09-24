동명대학교-부산 남구청, 다문화가족·외국인 지원 업무협약 체결

TU다문화센터 현판식 개최



지역 다문화 거점기관 도약

동명대학교(총장 이상천)와 부산 남구청(구청장 오은택)은 지난 22일 교내에서 지역 내 다문화가족과 외국인 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

이 협약은 결혼이민자와 그 가족은 물론 외국인 유학생, 근로자 등 다양한 이민자들이 안정적으로 지역사회에 정착할 수 있도록 협력체계를 구축하는 데 목적이 있다.

두 기관은 ▲다문화센터 설립·운영 ▲결혼이민자 리더그룹 자문·지원 ▲다문화 인식 제고와 통합 프로그램 공동 운영 ▲다문화가족 실태조사 자문 ▲다문화교육 전문가 양성 등에 협력하기로 했다.

협약식에는 동명대 이상천 총장, 이응주 부총장, 태동숙 미래융합대학장, 김상수 한국어교육다문화학과장이 참석해, 남구청에서는 오은택 구청장, 김혜옥 복지교육국장, 임숙경 가족친화과장, 강언희 여성가족팀장이 함께했다.

이상천 총장은 "다문화가족은 우리 사회의 미래 자산이자 새로운 활력소"라며 "이번 협력이 결혼이민자와 외국인 유학생, 근로자 등 다양한 이민자들의 삶에 실질적 변화를 가져올 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 김상수 학과장은 "학생들이 현장에서 직접 목소리를 듣고 교육·지원 방안을 마련할 기회가 될 것"이라고 강조했다.

협약식 이후에는 한국어교육다문화학과 재학생과 대내외 관계자들이 참석한 가운데 'TU다문화센터' 현판식이 열렸다. 센터는 지역 다문화 거점기관으로서 역할을 확대하며, 현재 남구 다문화가족실태조사를 진행 중이다.

향후 결혼이민자 학력 신장·자립역량 강화, 다문화가정 부모 교육, 가정학습 지원 등 다양한 프로그램을 운영할 계획이다.





