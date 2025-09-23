본문 바로가기
강릉시, 강릉교육지원청과 IB 기반 구축 업무협약 체결

이종구기자

입력2025.09.23 11:57

시계아이콘00분 39초 소요
지역 교육 경쟁력 강화와 미래인재 육성 본격화

강원도 강릉시는 강릉교육지원청(교육장 김기현)과 23일 시청 8층 시민사랑방에서 'IB 프로그램 운영 기반 구축 및 미래인재 육성을 위한 업무협약'을 체결하고, 창의적 인재 양성과 공교육 역량 강화를 위한 상호 협력에 뜻을 모았다.

김홍규 강릉시장이 강릉교육지원청(교육장 김기현)과 23일 시청 8층 시민사랑방에서 'IB 프로그램 운영 기반 구축 및 미래인재 육성을 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 강릉시 제공

김홍규 강릉시장이 강릉교육지원청(교육장 김기현)과 23일 시청 8층 시민사랑방에서 'IB 프로그램 운영 기반 구축 및 미래인재 육성을 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 강릉시 제공

IB(International Baccalaureat) 프로그램은 스위스에 본부를 둔 국제 바칼로레아 기구(IBO)에서 개발한 국제 공인 교육과정으로 비판적 사고력·창의적 문제 해결 능력·국제적 시각을 기르는 데 중점을 두고 있으며, 전국 12개 시·도교육청에서 도입 및 운영 중이다.


이번 협약은 관내 학교에 IB 교육과정을 도입하고, 안정적인 운영의 기반 구축을 위한 협력체계를 마련하는 데 목적이 있다. 이를 통해 주입식 교육의 한계를 넘어 학생 중심의 탐구학습과 창의적 사고력 함양을 실현하고, 글로벌 인재 양성과 함께 공교육의 질적 향상을 도모할 것으로 기대된다.

협약의 주요 내용은 ▲IB 프로그램 운영 기반 조성 및 활성화 ▲IB 프로그램 운영을 위한 행정적 지원 ▲기타 상호 협력 사항 등이다. 양 기관은 이번 협약을 계기로 IB 교육의 저변을 마련하고, 지역 실정에 맞는 교육모델을 개발해나갈 계획이다.


김홍규 강릉시장은 "IB 프로그램 도입으로 강릉시 학생들이 글로벌 시대에 필요한 창의적 사고력과 국제적 역량을 키울 수 있는 기반이 마련되었다"며 "앞으로도 교육환경 개선과 미래인재 양성을 위해 교육청과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
