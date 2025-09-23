"표현의 자유 침해" 디즈니, 중단 6일만에 '키멀 쇼' 재개

커크 암살사건 정치적 이용

트럼프 비판하자 보수 반발

복귀방송서 논란 언급 예정

월트디즈니컴퍼니 산하 ABC방송의 유명 심야 토크쇼 '지미 키멀 라이브'의 진행자 지미 키멀. AD 원본보기 아이콘

'표현의 자유' 탄압 비판을 받은 월트디즈니컴퍼니가 지난 17일(현지시간) 유명 심야 토크쇼 '지미 키멀 라이브'를 중단한 지 6일 만에 재개하기로 했다.

디즈니는 22일 성명을 내고 "우리는 지난 며칠 동안 지미 키멀과 심도 있는 대화를 나눴고, 이후 프로그램을 23일 재개하기로 결정했다"며 이같이 밝혔다.

프로그램 진행자인 키멀은 밥 아이거 디즈니 최고경영자(CEO), ABC방송을 총괄하는 데이나 월든 엔터테인먼트 부문 공동의장과 직접 복귀 협상을 진행했다고 미국 블룸버그통신은 익명 소식통을 인용해 전했다. 키멀은 복귀 방송에서 관련 논란도 직접 언급할 예정이다.

키멀은 지난 10일 유타주에서 발생한 보수 청년 활동가 찰리 커크의 암살 사건을 도널드 트럼프 미국 대통령이 정치적으로 이용하고 있다고 지난 15일 비판했다가 보수 진영으로부터 반발을 샀다. 브렌던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장은 이틀만인 지난 17일 ABC 소유주인 디즈니에 방송 허가를 취소할 수 있다고 위협했다.

디즈니는 같은 날 즉각 프로그램을 무기한 중단했고 ABC 주요 주주인 넥스타 미디어 그룹과 싱클레어 등 방송국들도 프로그램 송출을 멈췄다. 이를 두고 영국 가디언 등은 "ABC의 결정은 트럼프 정부가 방송사 면허를 위협한 지 몇 시간 만에 내려졌다"며 "표현의 자유를 위협하는 행위"라고 꼬집었다.

토크쇼 진행자들은 키멀 편에 섰다. 스티븐 콜베어, 지미 팰런 등 현직 토크쇼 진행자들은 물론 제이 리노, 코넌 오브라이언, 데이비드 레터먼 등 과거에 인기 심야 토크쇼를 진행했던 인사들도 키멀 지지 행렬에 동참했다. USA투데이에 따르면 유명 프로듀서 겸 대본 작가 데이먼 린들러프, 영화 대본 작가 겸 감독 댄 길로이 등도 공개 발언, 기고, 사회관계망서비스(SNS) 글 등을 통해 연대에 동참했다.

유명 배우 앤젤리나 졸리는 산세바스티안 영화제에서 "분열과 표현 제한은 매우 위험하다"며 미국의 현 상황을 우려했다. 다만 졸리는 이번 발언에서 코미디언 지미 키멀이나 쇼 자체에 대한 직접적인 언급은 피했다. 마블 시리즈에서 '헐크' 역을 맡아 온 마크 러팔로는 정부가 표현의 자유를 침해했다고 공개 비판했으며, 페드로 파스칼, 올리비아 로드리고도 "민주주의와 표현의 자유를 지키자"고 목소리를 높였다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



