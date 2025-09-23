[오늘의신상]하이트진로, '일품진로 블랙껍 에디션' 출시…"MZ 공략 강화"

블랙껍 캐릭터 활용한 한정판 4종 선봬

압구정·신사서 '일품진로 샵인샵' 운영

하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 19,060 전일대비 50 등락률 -0.26% 거래량 23,935 전일가 19,110 2025.09.23 09:07 기준 관련기사 하이트진로, 제주 이호테우해변서 환경정화활동 진행 추석 대목 앞둔 주류업계, 선물 수요 공략 나선다[오늘의신상]독일 옥토버페스트 '생맥주' 한국 온다 전 종목 시세 보기 close 는 증류식 소주 브랜드 '일품진로'의 두꺼비 캐릭터 블랙껍을 활용한 한정판 제품 '일품진로 블랙껍 에디션'을 출시한다고 23일 밝혔다. 하이트진로는 한정판 제품과 현장 프로모션을 통해 증류식 소주의 저변을 확대하고 소비자에게 새롭고 재미있는 음용 경험을 제공한다는 전략이다.

일품진로 블랙껍 에디션은 엄지척, 손하트 등 블랙껍 캐릭터의 귀여운 네 가지 모습을 라벨에 각각 담아, 소비자에게 더 친근한 브랜드 이미지로 다가갈 예정이다. 일품진로 블랙껍 에디션은 9월 5주 차부터 마트, 편의점 등 전국 가정 채널과 음식점, 술집 등 주류 판매 업소에서 만나볼 수 있다. 주질과 가격은 기존 일품진로와 동일하다.

아울러 20·30세대의 핫플레이스로 자리 잡은 압구정, 신사 지역에서 '일품진로 샵인샵' 두 곳을 운영한다. 압구정 '갓포도산'과 신사 '동녘'과 협업해 매장 내부에 일품진로 브랜드 스토리를 확인할 수 있는 공간과 일품진로 전용 좌석, 룸 등을 운영한다.

일품진로 샵인샵 2곳에서는 일품진로 3종 ▲일품진로25 ▲일품진로 오크25 ▲일품진로 오크43의 샘플러를 판매하며, 단 8000병 한정 출시된 최상급 프리미엄 증류주 ▲일품진로 25년산의 샘플러도 한정 판매할 예정이다. 9월 25일부터 10월 26일까지 약 1개월간 운영될 예정이다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 "대한민국 대표 증류식 소주 브랜드 일품진로가 MZ세대에게 더 친근하고 재미있게 다가갈 수 있도록 소비자 접점 브랜드 활동들을 기획했다"며 "일품진로는 앞으로도 국내 프리미엄 소주 시장을 확대하며 이끌어가겠다"고 밝혔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>