LOFA, 환경정화 봉사활동…“마포·공덕시장 골목길, 작은 실천 큰 변화”





한국지방재정공제회(이사장 정선용, 이하 재정공제회)는 지난 19일 서울 마포구 공덕역과 마포·공덕시장 일대에서 인근 공공기관 및 상인회와 함께 '지역사회 환경정화 임직원 봉사활동'을 실시했다.

노사발전재단 박종필 사무총장(앞줄 왼쪽 세 번째), 정선용 한국지방재정공제회 이사장(앞줄 왼쪽 여섯 번째), 한국어촌어항공단 나승진 본부장(앞줄 왼쪽 일곱 번째). 한국지방재정공제회 제공

이번 활동은 재정공제회, 노사발전재단, 한국어촌어항공단 임직원과 마포·공덕시장 상인회 회장 등 총 50여명이 참여했다. 참여자들은 한 시간 동안 시장 주변과 골목을 중심으로 ▲보행로 쓰레기 수거 ▲배수로 이물질 제거 ▲초등학교 앞 불법광고물 정리 등을 집중적으로 수행하며, '플로깅' 방식의 환경정화 활동을 펼쳤다.

특히 이번 봉사활동은 전통시장 상권과 인근 생활환경 개선을 위한 시민·상인·공공기관이 함께하는 생활 밀착형 ESG 실천 활동으로 추진됐다. 기관별로 구역을 나누어 대로변에서 골목, 전통시장 내부까지 취약 지점을 꼼꼼히 청소했으며, 재정공제회 임직원만 해도 10kg이 넘는 쓰레기를 수거했다.

정선용 재정공제회 이사장은 "지역사회와 함께하는 작은 실천이지만, 생활환경 개선과 전통시장 활성화에 의미 있는 기여가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 사회공헌활동을 통해 지역사회가 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다."고 밝혔다.

정선용 한국지방재정공제회 이사장과 재정공제회 직원들이 지난 19일 서울 마포 초등학교 앞 보행로에서 환경정화 활동을 펼치고 있다. 한국지방재정공제회 제공

재정공제회는 지방자치단체의 건전한 재정 운영과 발전을 지원하기 위해 설립된 국내 유일의 공익법인으로, 전국 243개 지방자치단체를 포함한 420여 개 기관 및 단체가 회원으로 가입해 있다. 재정공제회는 이번 활동을 계기로 지역 공공기관·상인회와의 협력을 강화하고, 환경보전·안전·지역경제 활성화를 아우르는 사회공헌 모델을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





