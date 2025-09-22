한화생명, CEO 직속 '고객신뢰혁신 TF' 출범

사전예방적 소비자 보호 강화

한화생명이 소비자 보호 강화 기조에 발맞춰 최고경영자(CEO) 직속 태스크포스(TF)를 신설해 사전예방적 리스크 관리 체계를 본격화한다고 22일 밝혔다.

한화생명은 지난 18일 킥 오프 미팅을 시작으로 '고객신뢰혁신 TF'를 공식 출범했다. TF는 CEO가 직접 의장을 맡아 회사 전 부문을 총괄하고 경영지원부문장·보험부문장·상품전략실장 등 주요 임원이 함께 참여한다.

18일 열린 ‘고객신뢰혁신 태스크포스(TF)’ 출범 킥 오프 미팅에서 이경근 한화생명 대표이사 사장(가운데)이 발언하고 있다. 한화생명 AD 원본보기 아이콘

TF는 금융상품 개발, 판매, 사후 관리 등 전 단계에서 발생할 수 있는 소비자 피해 위험을 사전에 점검하고 구체적 개선안을 신속히 실행하기 위해 꾸려졌다. 금융소비자 보호가 화두로 떠오름에 따라 한화생명은 사전예방적 리스크 관리 체계를 조기에 완비하겠다는 방침이다.

주요 과제는 ▲상품 설계 단계에서의 불완전판매 오인 가능성 차단 ▲민원·분쟁 발생 가능성이 높은 영역 사전 점검 ▲보험금 지급 과정의 불합리 요소 제거 및 분쟁 예방 강화 ▲소비자 보호 관점에서의 내부 점검체계 고도화 등이다.

TF는 정기 회의에서 CEO 직속 보고를 통해 실행 현황을 점검하고 즉각적인 개선 조치를 이끌어낸다.

한화생명 관계자는 "금융소비자 보호는 기업의 지속 가능 경영을 위한 필수 요소"라며 "CEO가 직접 챙기는 TF 운영을 통해 보험 개발에서 판매 후 사후관리까지 보험 여정의 전 과정에서 소비자 보호 모델을 새롭게 정비하고 이를 통해 고객 신뢰를 최우선 가치에 두는 소비자 중심 경영을 실천해 나갈 것"이라고 강조했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



