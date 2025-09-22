본문 바로가기
[특징주]LG이노텍, 아이폰17 판매 호조에 8%대 강세

송화정기자

입력2025.09.22 09:42

LG이노텍 이 아이폰17 판매 호조에 따른 실적 기대감에 강세다.


22일 오전 9시35분 현재 한국거래소에서 LG이노텍은 전장 대비 1만5200원(8.61%) 오른 19만1700원에 거래되고 있다.


이날 iM증권은 LG이노텍에 대해 "2025년과 2026년 추정치를 각각 6.5%, 6.4% 상향 조정한 5610억원, 6980억원으로 전망하는데 이 경우 2026년 기준 5년만에 증익"이라며 "아이폰17 시리즈에 대한 초기 수요가 긍정적이고 2026년 가변조리개 탑재로 어셈블리에 대한 부가가치가 개선될 것으로 판단된다. 또한 고객사 내 점유율은 하향 안정화됐으며 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA)의 적자폭도 축소될 것"이라고 설명했다. iM증권은 LG이노텍의 목표주가를 기존 22만5000원에서 23만원으로 상향 조정했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

