장인화 회장 "기술 혁신이 미래 열쇠"…포스코포럼서 전략 논의

대전환 시대, 무엇이 미래를 만드는가'

'3대 메가트렌드' 미래 성장전략 논의

장인화 포스코그룹 회장은 "기존의 성공 방식에 갇히지 말고 기술이 초일류 기업 포스코그룹의 미래를 여는 열쇠가 될 수 있도록 위기감을 가져야 한다"고 22일 강조했다.

장 회장은 이날 인천 연수구 포스코글로벌연구개발(R&D)센터에서 열린 '2025 포스코포럼'에서 이같이 강조하며 "한발 앞서 미래를 읽고 산업 변화를 주도해 지속가능한 성장을 만들어가겠다"고 말했다.

장인화 포스코그룹 회장. 포스코그룹 AD 원본보기 아이콘

포스코포럼은 경영진들과 함께 기술 혁신의 대전환기에 맞서 그룹의 지속 성장 해법을 모색하기 위해 매년 열리는 행사다. 올해로 7회째를 맞는 포럼에서 포스코그룹은 이틀간 '대전환 시대, 무엇이 미래를 만드는가'를 주제로 그룹사 전 임원이 참석해 사업 대내외 환경을 진단하며 성장과 혁신 방안을 논의한다.

기조 강연에선 앤드류 맥아피 MIT 경영대학원 교수가 기술 혁명에 따른 사회, 경제, 산업의 변천사를 짚어보고 인공지능(AI), 로봇, 양자역학 등 최신 기술 혁신의 과도기 속 기업들의 성장 전략을 제안한다.

3개 메가트랜드별 세션에서는 정치, 경제, 사회 전반과 관련된 ▲신(新)모빌리티 ▲AI 전환 ▲에너지 3개 주제별로 전문가 강연과 토론, 기술 시연, 대담 등으로 내용을 구성한다.

장 회장은 계열사인 포스코이앤씨의 안전사고와 관련해서도 "안전진단 내용을 겸허히 받아들이고 그룹 구성원들이 안전한 일터에서 창의적으로 성과를 창출할 수 있도록 위험을 근본적으로 제거해 나갈 것"이라며 "국내 제조·건설 현장에 K안전 모범사례를 만들고 확산하는 책임을 다할 것"이라고 말했다.

장 회장은 취임 이후 철강 사업 재건, 이차전지 소재 경쟁력 쟁취 등 7대 미래혁신 과제 실행을 위한 전략 방향 중 하나로 '미래기술 기반의 초격차 비즈니스 선도'를 강조하며 기술의 중요성에 집중해왔다.

포스코그룹은 그룹 성장 전반을 다루는 포스코포럼과 함께 회장이 직접 주재하는 그룹기술전략회의, 포스코그룹 테크포럼 등을 통해 기술 혁신 체계를 강화해 나간다는 방침이다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>