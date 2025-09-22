본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

삼척시, 청년 농촌보금자리 조성사업 설계용역 최종보고회 개최

이종구기자

입력2025.09.22 08:23

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 삼척시는 지난 18일 시청 소회의실에서 '청년 농촌보금자리 조성사업' 실시설계 용역 최종보고회를 개최했다고 22일 밝혔다.

삼척시는 지난 18일 시청 소회의실에서 '청년 농촌보금자리 조성사업' 실시설계 용역 최종보고회를 개최하고 있다. 삼척시 제공

삼척시는 지난 18일 시청 소회의실에서 '청년 농촌보금자리 조성사업' 실시설계 용역 최종보고회를 개최하고 있다. 삼척시 제공

AD
원본보기 아이콘
'청년 농촌보금자리 조성사업' 조감도. 삼척시 제공

'청년 농촌보금자리 조성사업' 조감도. 삼척시 제공

원본보기 아이콘

이날 보고회는 박상수 시장, 김광철 부시장, 한국농어촌공사 강원지역본부, 설계관계자 등이 참석하여 단지 배치계획 등 분야별 세부계획을 점검하고 향후 추진 방향에 대해 논의했다.


'청년 농촌보금자리 조성사업'은 삼척시가 2023년 농림축산식품부 공모사업으로 선정된 사업이며 총사업비 100억원(국비 40억원, 시비 60억원)을 투입해 원덕읍 산양리 114-4 일원에 단독(다가구)주택 28호와 주민공동이용시설 1동을 조성하는 사업이다.

박상수 시장은 "청년 농촌보금자리 조성사업을 통해 청년들이 안정적으로 정착할 수 있는 주거여건을 마련하여, 활력있는 농촌 공동체를 만들어가겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'[칩톡] '기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

성과급 양극화…대기업 18만원 오를 때 중기 9000원 올라

새로운 이슈 보기