"전통시장에서 즐기는 화폐경제 모험"…소진공, 행사 성료

소진공-조폐공사 합동 개최

'전통시장 미래 고객 프로그램' 일환

화폐 강연 및 온누리상품권 장보기 체험

"참가자 전통시장 긍정적 인식 확대"

소상공인시장진흥공단은 지난 20일 한국조폐공사와 함께 대전 한민시장에서 '가족과 함께 떠나는 전통시장 속 화폐경제 모험' 행사를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 소진공이 추진하는 '전통시장 미래 고객 프로그램'의 일환으로, 9월 동행축제를 기념해 전통시장에 대한 긍정적 경험을 확대하고 가족 단위 방문을 유도하기 위해 기획됐다.

소상공인시장진흥공단은 20일 대전 한민시장에서 전통시장 체험행사를 개최했다. 소상공인시장진흥공단 AD 원본보기 아이콘

행사 1부에서는 '신기한 화폐 이야기' 강연과 화폐박물과 전시 투어를 통해 참가자들이 화폐의 역사와 제작 과정, 경제 원리를 배우는 시간을 가졌다. 이어 2부에서는 한민시장에서 온누리상품권을 활용한 장보기 체험을 진행, 부모와 아이들이 함께 다양한 먹거리와 상품을 직접 고르고 맛보며 전통시장의 매력을 체험했다.

이번 행사에 참여한 가족 10팀 내외를 대상으로 프로그램 만족도 조사를 실시한 결과, 전통시장에 대한 인식 개선과 향후 이용 의향 부분에서 높은 만족도를 보이며 긍정적인 반응을 얻었다는 설명이다.

박성효 소진공 이사장은 "앞으로도 전통시장이 미래 세대에게 친숙하고 자주 찾는 공간이 되도록 다양한 체험과 교육 프로그램을 확대해 나가겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>