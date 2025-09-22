경기도민 정책축제 26일 수원 도담뜰서 개최

경기도가 도민이 직접 참여해 정책을 제안하고 결정하는 숙의(熟議)민주주의 실현의 장인 '제7회 경기도민 정책축제'를 오는 26일 경기도청 도담뜰에서 개최한다.

이번 정책축제 주제는 '1인 가구도 편하고 단란하게 안심하며 사는 경기도'다.

전국에서 1인 가구가 가장 많이 거주하고 있는 경기도의 현실을 반영해 171만 경기도 1인 가구의 다양한 목소리를 반영한 맞춤형 정책을 발굴하고 다양한 도의 지원 정책을 확산하는 데 초점을 두고 진행된다.

경기도는 이번 정책축제를 앞두고 지난 6월부터 수원, 의정부, 남양주 등 도내 21개 시군을 방문해 1인 가구 정책에 대한 각계각층의 도민 의견을 수렴했다. 또 온라인 설문조사를 통해 3600여명의 도민 목소리를 모았다.

이번 정책축제는 개그맨 김원훈과 함께하는 '1인 가구 공감 토크콘서트'를 비롯해 영화 '혼자사는 사람들' 상영회 및 감독과의 대화, 트로트 가수 노지훈의 축하 공연 등이 펼쳐진다.

부대행사로 열리는 정책 부스와 벼룩시장(플리마켓), 경품 추첨 행사 등이 마련된다.

김정훈 경기도 소통협치관은 "경기도민 정책축제는 각계각층 도민의 목소리를 함께 나누고 경기도의 정책으로 만들기 위한 김동연 경기도지사의 핵심 공약"이라며 "올해 정책축제는 1인 가구의 삶에 대해 공감하고 더불어 사는 사회를 위한 경기도의 정책을 준비했다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



