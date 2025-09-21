LG, 엑사원 기반 '금융 에이전트' 출시…수익 창출 본격화

LSEG, 엑사원-BI 활용 데이터상품 판매

LG 인공지능(AI) 연구원이 인간의 개입 없이 AI가 데이터 분석부터 미래 예측, 보고서 작성까지 전 과정을 수행하는 '금융 AI 에이전트'를 선보이며 본격적인 수익 창출에 나섰다.

LG AI연구원은 런던증권거래소그룹(LSEG)과 19일(현지시간) 영국 런던증권거래소에서 '엑사원 비즈니스 인텔리전스(엑사원-BI)' 상용화 행사를 열었다고 21일 밝혔다. LSEG는 금융 시장의 방대한 데이터와 이를 분석한 자료를 전 세계 투자자에게 제공하는 사업에 엑사원-BI를 도입한다.

LG AI연구원은 전문가 역할을 하는 4개의 AI 에이전트가 협력하는 구조로 엑사원-BI를 설계했다. 'AI 저널리스트'는 뉴스, 기업 공시, 거시 지표 등 방대한 외부 데이터를 수집해 데이터를 생성한다. 'AI 경제학자'는 AI 저널리스트가 생성한 데이터를 기반으로 미래 시장 흐름과 전망을 예측한다.

'AI 애널리스트'는 예측 결과와 내부 지표 분석을 종합해 종목에 영향을 미칠 핵심 요인과 이상신호를 포착하고, 이해하기 쉬운 보고서로 생성한다. 마지막으로 'AI 의사결정자'는 투자자의 의사결정을 돕기 위해 'AI 애널리스트'가 생성한 보고서와 다양한 시나리오를 비교·평가해 점수를 산출한다.

LSEG는 엑사원-BI 보고서로 만든 데이터 상품인 'AEFS'를 전 세계 투자자에게 판매한다.

LG AI연구원은 런던증권거래소그룹(LSEG)과 19일(현지시간) 영국 런던증권거래소에서 '엑사원 비즈니스 인텔리전스(엑사원-BI)' 상용화 행사를 진행했다. 왼쪽부터 아르만 사호비치 LSEG 아태지역 데이터 플랫폼 솔루션 총괄, 사이먼 유든 LSEG 퀀트 및 데이터 총괄, 다섯 번째 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장, 일곱 번째 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장, 아홉 번째 이화영 LG AI연구원 AI사업개발부문장, 열한 번째 이보 데커스 LSEG유럽·중동·아프리카 영업 그룹 총괄. LG 원본보기 아이콘

이번 서비스는 한국과 영국 간 첫 금융 분야 AI 협력 사례다. LG AI연구원은 한국 AI 기술력이 글로벌 시장에서 인정받고 확산하는 계기가 될 것으로 기대했다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "엑사원-BI는 각 전문가 에이전트가 협력해 집단 지능을 발휘하는 고도화된 AI 전문가 서비스로 발전할 것"이라며 "LSEG와의 협력은 LG의 버티컬 AI 기술이 글로벌 시장에서 가치와 경쟁력을 입증한 것으로, AI를 활용한 수익 창출의 본격적인 시작점"이라고 했다.

토드 하트만 LSEG 데이터 및 피드 그룹 총괄은 "이번 서비스 도입으로 자본시장 전반에 걸친 넓은 영역의 분석·예측이 가능해졌다"며 "분석·예측·생성 전 과정에 사람의 개입 없이 AI의 판단만으로 이뤄진다는 차별화된 강점이 있고, 기존 금융 AI 서비스의 블랙박스 문제를 해결했다"고 강조했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



