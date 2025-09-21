남양주시, 생활체육 축제…780명이 함께한 시장기 테니스대회 열려

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 20일 남양주체육문화센터 테니스장을 포함한 7개 경기장에서 '제19회 남양주시장기 테니스대회'를 성황리에 개최했다. 이번 대회에는 300팀 600명의 선수가 참가해 21일 저녁까지 경기가 이어진다.

주광덕 남양주시장이 지난 20일 남양주체육문화센터 테니스장을 포함한 7개 경기장에서 '제19회 남양주시장기 테니스대회'에 참석해 개회사를 하고 있다.

생활체육 활성화와 시민 건강 증진을 위해 마련된 이번 대회는 테니스 종목을 통해 세대 간 소통과 교류를 촉진하고, 동호인 간 우의를 다지는 기회를 제공했다.

행사 기간 동안 관내 테니스 동호인과 시민 등 780여 명이 방문해 경기를 관람했으며, 참가자들은 연령과 기량에 따라 다양한 부문으로 나뉘어 열띤 경기를 펼쳤다.

개회식에는 주광덕 시장을 비롯해 △최민희 남양주시(갑) 국회의원 △이병길 경기도의원 △윤성현 남양주시체육회장 △김진수 남양주시테니스협회장 △협회 관계자 등이 참석해 참가자들을 직접 격려하고 축하 인사를 전했다.

이번 대회는 남양주체육문화센터를 포함한 7개소에서 동시에 진행됐다. 참가자들은 각자의 경기장에서 갈고닦은 실력을 발휘했고, 시민들은 가을 햇살 아래 응원과 격려를 나누며 스포츠의 즐거움을 함께 나눴다.

시는 이번 대회를 통해 시민 체육 활동의 기회를 확대하고, 스포츠 기반 문화 정착을 위한 새로운 전환점을 마련했다. 앞으로도 다양한 종목의 생활체육 대회를 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.

주광덕 시장은 "생활체육이야말로 시민 모두가 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있는 길"이라며 "시는 남녀노소 누구나 한 종목 이상의 생활체육을 즐길 수 있는 도시로 거듭날 수 있도록 체육 인프라를 확충하고 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

김진수 남양주시테니스협회장은 "이번 대회는 테니스를 사랑하는 시민들이 함께 어우러져 화합하고 소통하는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 협회는 더 많은 시민이 테니스를 접하고 즐길 수 있도록 다양한 프로그램과 대회를 마련하겠다"고 밝혔다.





