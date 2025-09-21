강릉시, 도암댐 비상방류수 수질검사 결과 발표…정수처리 문제 없음

강원도 강릉시는 지난 20일 도암댐 비상방류 시작에 따라 수질검증위원회와 비상방류구에서 즉시 수질검사를 실시했다.
강릉시, 도암댐 비상방류수 수질검사 결과 발표. 강릉시 제공
수질검사 항목은 당일 측정이 가능한 수소이온농도, 용존산소, 총유기탄소 등 8개 항목으로, 시는 24시간 배양이 요구되는 총대장균군 이외 7개 항목의 검사 결과를 공개했다.
이날 방류된 방류수의 수질검사 결과, 그동안 환경부 및 강릉시에서 실시한 검사 결과와 유사하여 일단 강릉시 정수장에서 정수처리하는 데 큰 문제가 없는 것으로 나타났다.
강릉시 관계자는 "비상방류수 수질검사 결과를 강릉시청 홈페이지에 공개하고 매일 엄격한 모니터링을 통하여 도암댐 수질에 대한 시민들의 불안을 해소하겠다"고 밝혔다.
강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
