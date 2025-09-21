본문 바로가기
강릉시, 도암댐 비상방류수 수질검사 결과 발표…정수처리 문제 없음

이종구기자

입력2025.09.21 10:44

강원도 강릉시는 지난 20일 도암댐 비상방류 시작에 따라 수질검증위원회와 비상방류구에서 즉시 수질검사를 실시했다.

강릉시, 도암댐 비상방류수 수질검사 결과 발표. 강릉시 제공

수질검사 항목은 당일 측정이 가능한 수소이온농도, 용존산소, 총유기탄소 등 8개 항목으로, 시는 24시간 배양이 요구되는 총대장균군 이외 7개 항목의 검사 결과를 공개했다.


이날 방류된 방류수의 수질검사 결과, 그동안 환경부 및 강릉시에서 실시한 검사 결과와 유사하여 일단 강릉시 정수장에서 정수처리하는 데 큰 문제가 없는 것으로 나타났다.

강릉시 관계자는 "비상방류수 수질검사 결과를 강릉시청 홈페이지에 공개하고 매일 엄격한 모니터링을 통하여 도암댐 수질에 대한 시민들의 불안을 해소하겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
