러시아, 우크라 공습 나서…3명 사망

러시아가 이틀 밤사이 우크라이나에 드론과 미사일 공습을 퍼부어 3명이 숨지고 수십 명이 다쳤다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 20일(현지시간) 오전 엑스(X·옛 트위터)에서 러시아가 19∼20일 순항·탄도 미사일 40발과 드론 약 580대로 우크라이나 전역을 공습했다고 밝혔다. 그는 드니프로에서는 집속탄을 장착한 미사일이 아파트 건물을 직접 타격했다고 말했다. 간밤 공습에 따른 사망자가 3명, 부상자가 수십 명이라고 언급했다. 드니프로에서 1명이 사망하고 최소 26명이 다쳤으며, 체르니히우와 흐멜니츠키 지역에서 두 명이 사망한 것으로 전해졌다.

젤렌스키 대통령은 "이런 공격은 군사적 필요가 아닌 민간인을 공포로 몰아넣고 우리 기반시설을 파괴하려는 러시아의 고의적 전략"이라고 비난했다. 그는 "러시아에 대한 모든 제재는 생명을 구한다"며 국제사회에 우크라이나 방공 지원과 대러시아 제재 강화를 촉구했다.

폴란드 국경과 가까운 우크라이나 서부 지역이 공습을 받자 폴란드군이 이에 대응하기 위해 군용기를 보냈다. 폴란드군 작전사령부는 엑스에 "우크라이나 서부의 표적에 공습하고 있는 러시아 장거리 항공 활동으로 폴란드와 동맹군 항공기가 급파됐다"고 밝혔다. 몇 시간 뒤 작전사령부는 우크라이나에 대한 러시아 공습이 멈춰 이 작전을 중단했다면서 "이 작전은 예방적이고 위협 지역 인근의 영공 안보를 위한 것"이라고 설명했다.

폴란드는 지난 10일 러시아 드론이 자국 영공을 침범하자 영토 보존, 정치적 독립 또는 안보를 위협받은 동맹국이 긴급 협의를 요청할 수 있다고 명시한 북대서양조약기구(NATO·나토) 4조를 발동하고 공중 경계를 강화했다. 19일 오전에는 러시아군 전투기가 에스토니아 영공을 침범한 바 있다.





오규민 기자



