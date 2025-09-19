"야스쿠니 무단 합사 철회하라" 한국인 유족 3차 소송 제기

일제강점기 강제 동원돼 일본 야스쿠니신사에 무단으로 합사된 한반도 출신 군인·군속(군무원) 유족들이 합사에서 빼달라며 일본 법원에 다시 소송을 제기했다.

19일 민족문제연구소 등에 따르면 희생자의 손주 세대인 박선엽(56)씨 등 유족 6명은 이날 도쿄지방재판소(지방법원)에 합사 철회와 사과를 요구하는 소송을 냈다. 박씨 가족 3명은 1인당 40만엔 다른 원고 3명은 120만엔씩의 위자료도 청구했다.

연구소는 "이번 3차 소송은 일본에서 한국인 강제 동원 희생과 관련해 현재도 진행 중인 유일한 전후 보상 소송"이라며 "3차 소송에는 손주 세대가 원고로 참여했다"고 설명했다.

일본 정부는 태평양전쟁 당시 숨진 자국 군인뿐 아니라 강제로 참전한 한국인 전몰자 명부도 야스쿠니신사에 제공했다. 결국 한국인 2만여명이 일본 A급 전범과 함께 합사된 것으로 알려졌다.

한국인 합사 사실은 1990년대에야 알려졌고 이후 유족과 시민단체는 2000년대 들어 여러 차례 소송을 냈으나 일본 법원은 모두 기각했다.

지난 1월 최고재판소는 한국인 유족 27명이 낸 합사 취소 소송에서 '제척기간 20년이 지났다'며 청구를 받아들이지 않았다. 당시 원고들은 상징적으로 1인당 위자료 1엔(약 9원)을 요구했었다.





