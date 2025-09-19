본문 바로가기
양산시, 6·25참전유공자 유족에 화랑무공훈장 전수

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.19 10:48

경남 양산시는 지난 18일, 6·25전쟁에 참전해 공을 세운 故 박무치 상병의 조카 박형근님(평산동 거주)에게 국방부장관을 대신해 훈장증과 화랑무공훈장을 전수했다.

훈장증과 화랑무공훈장을 전수하는 나동연 양산시장(가운데). 양산시 제공

국방부와 육군에서는 지난 2019년부터 '6·25 무공훈장 찾아주기 조사단'을 운영하며 6·25전쟁 당시 전공으로 훈장 수여가 결정됐으나, 긴박한 전장 상황으로 실물 훈장과 증서를 받지 못한 공로자와 유가족을 찾는 '6·25전쟁 무공훈장 찾아주기 사업'을 시행하고 있다.


故 박무치 상병은 전쟁 당시 5사단 36연대 소속으로 강원 횡성지구 전투에서 적의 공격에 맞서 용맹하게 싸우다 전사한 공로를 인정받아 화랑무공훈장 수여가 결정됐으나, 그동안 훈장을 받지 못하고 있었다.

이날 무공훈장 전수식에 참석한 조카 박형근님은 "국가를 위해 헌신하신 삼촌의 명예를 되찾아주기 위해 애쓰신 관계자분들께 감사드리며, 오늘의 영예를 소중히 간직하겠다"고 말했다.


나동연 시장은 "나라를 위해 헌신한 故 박무치 상병의 전공을 기리고 늦게나마 유족에게 직접 훈장을 전해 드릴 수 있게 돼 기쁘고 영광스럽다"며 "조국의 자유와 평화를 위해 목숨을 바친 영웅들의 희생이 헛되지 않도록 유공자 예우에 최선을 다하겠다"고 전했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr


