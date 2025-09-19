본문 바로가기
경찰, '관악구 피자가게 흉기난동' 김동원 구속 송치

이은서기자

입력2025.09.19 10:08

서울 관악구 프랜차이즈 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 혐의를 받는 김동원(41)이 검찰에 넘겨졌다.

연합뉴스

연합뉴스

서울 관악경찰서는 19일 오전 살인 혐의를 받는 김동원(41)을 구속 송치했다고 밝혔다.


경찰 수사 결과 김씨는 인테리어 공사 이후 보수 문제에 불만을 품고 범행을 저지른 것으로 드러났다. 김씨는 범행 하루 전 범행 도구를 매장 내부에 숨겨두고, 범행 직전에는 매장 안 CCTV를 가린 것으로 파악됐다.

김씨는 지난 3일 서울 관악구 조원동 자신이 운영하던 프랜차이즈 피자가게에서 본사 직원과 인테리어 업자 부녀 등 3명을 주방에 있던 흉기로 살해한 혐의를 받는다.


범행 직후 김씨는 스스로 목숨을 끊으려고 시도하다 상처를 입고 일주일간 병원에서 치료를 받았고, 퇴원 후 경찰에 체포돼 구속됐다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
