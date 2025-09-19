본문 바로가기
영월군, '운탄고도 걷는 길 출향인과의 동행' 20일 개최

이종구기자

입력2025.09.19 09:12

강원도 영월군은 오는 20일 통합관광안내센터에서 운탄고도 걷는 길 활성화와 영월군 애향심 고취를 위한 '운탄고도 걷는 길, 출향인과의 동행' 행사를 개최한다고 19일 밝혔다.

'운탄고도 걷는 길, 출향인과의 동행' 포스터. 영월군 제공

'운탄고도 걷는 길, 출향인과의 동행' 포스터. 영월군 제공

원본보기 아이콘

영월산업진흥원과 재경영월군민회의 주관으로 출향인과 군민이 함께 운탄고도를 걸으며 고향 사랑과 영월군의 정체성을 되새기는 경험을 제공하는 이번 행사는, 고향사랑기부금 전달 및 운탄고도 제3길(모운동-싸리재) 트레킹, 전통시장 체험 등이 계획되어 있으며, 참석자들은 각 프로그램을 통해 지역현안 사업의 이해와 지속 가능한 귀향의 기반이 조성될 수 있도록 의견을 교환하게 된다.


엄광열 영월산업진흥원장은 "운탄고도 걷는 길이 지역의 역사를 담아내는 대표 문화 자산으로 자리매김하길 기대한다"며 앞으로도 영월군의 정체성을, 출향인을 비롯한 많은 분과 공유하며 지역을 위한 다양한 협력 모델을 만들어 가겠다"고 전했다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
